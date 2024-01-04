Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan torpil iddialarına sert tepki: 'Tek kriterimiz liyakattir'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kamuda torpil iddiasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarımıza mesaj atabilir. Değerlendirecek olan komisyonlardır. Tek kriterimiz liyakattir." dedi.Tunç'un açıklamalarından satır başları:Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden husuları gördük. Tek bir isteiğimiz var liyakat. Talepler her yerden gelir. Değerlendirmesini yapacak olan komisyondur. Referanslar olabilir, talepler olabilir ama değerlendirilirken liyakata bakılır. Tek meselemiz liyakattır.Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarımıza mesaj atabilir. Değerlendirecek olan komisyonlardır. Çeşitli sınavlardan geçerler sonrasında liyakata dikkat ederiz. Talepleri alırız.Anayasal düzene karşı işlenen suçlar dokunulmazlık dışındadır. Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu ve bu kesinleşmiş hüküm de şu an TBMM'de.