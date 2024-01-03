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Türkiye’de bir ilk! CHP'nin işçi kıyımına soruşturma: Çıkarılanların yerine HDP'liler alındı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturduktan sonra kimi "bankamatikçiler" kimi "borç batağı devraldık" diyerek işçilerin ekmeğiyle oynayan CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımına ilk büyük soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından Mersin'de açıldı.

Türkiye’de bir ilk! CHP'nin işçi kıyımına soruşturma: Çıkarılanların yerine HDP'liler alındı
Ekleme: 3.01.2024 - 08:46 Güncelleme: 3.01.2024 - 08:47 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’de bir ilk! CHP'nin işçi kıyımına soruşturma: Çıkarılanların yerine HDP'liler alındı
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, HDP'ye kadro açmak için geçmiş dönemde çalışan işçileri tek tek işten çıkarttı. Belediye kanunun 29'uncu maddesi (Yüz kızartma) suçundan ekmeğinden edilen işçiler, işsizlik maaşı da alamadı.

CHP'li Seçer işçilere hak ettikleri tazminatı da vermedi ve 4 bin 500'e yakın işçiyi mağdur etti. Başkan Vahap Seçer'in "Çok gizli" kaydıyla yaptırdığı yazışmalar sonrasında haksız yere işlerinden olan işçilerin yerlerine önceden belirlenen HDP'li isimler çeşitli birimlerde işe alındı.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Haksız yere işlerinden olan işçilerin şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri iddiaları inceledi ve işçi çıkaran sorumlular hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık müfettişlerinin kararına Başkanı Vahap Seçer'in avukatları itiraz etti. Danıştay yapılan itirazı reddetti.

Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, haklarında soruşturma izni verilen Belediye Başkanı Vahap Seçer, Genel Sekreter Ahmet Müfit Bayram, Genel Sekreter Vekili Olcay Tok ve Hasan Gökbel'in de aralarında olduğu toplam 23 kişinin ifadelerinin alınmasına başlandı.

Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ifadesinde, "Toplu İşten çıkarma yönünde talimat vermedim. Şirketlerin ayrı tüzel kişiliği var. Olaylarla herhangi bir ilgim yok" dediği öğrenildi.

Seçer'in danışmanı olan Ertan Liman'ın genel sekreterler ve daire başkanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra listeler hazırlattığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı da belediye iştiraki olan şirketlere bu listeleri göndererek işçilerin çıkışlarının verildiği belirlendi.

SAYIŞTAY DA HAREKETE GEÇTİ

Yaklaşık 4 bin 500 işçinin haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldığı mahkeme kararıyla da tescillenince Sayıştay da harekete geçti ve Mersin Büyükşehir yönetimine oluşan kamu zararı nedeniyle dava açmak için düğmeye bastı.

HDP kadrolarına yer açmak için işten çıkarıldıklarını öne süren ve işe dönüş davası açan 667 işçinin de ifade vermeye başladığı öğrenildi. İfade veren işçiler, "Bizi Emniyet'ten aradılar. Büyükşehir Belediyesindeki işten çıkarılmamız ve tazminatlarla ilgili bilgi almak üzere bizi davet ettiklerini ifade ettiler.

Bize 'Ne zaman çıkarıldınız, hangi sebeple çıkarıldınız, size yöneltilen suçlama neydi, bu suçlamayla ilgili tutanak tutuldu mu?' soruları soruldu. Bize tutanak tutulmadı, bazı arkadaşlarımıza tutanak tutulmuş ama imzaları yok o arkadaşlarımızın.

Sahte imzalar var, sahte ifadeler var. Onları da söyledik. Zaten bunları mahkemede de söylemiştik, o şekilde işe iade ve tazminat hakkı kazandık ama ne işe geri alındık ne de ödeme yapıldı" dedikleri öğrenildi.

"NAMUS SÖZÜ VERDİLER"

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde "Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Namus sözü" veren CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koltuğa oturur oturmaz "Bankamatikçiler" diyerek bugüne kadar 3 binden fazla kişinin işine son verdi.

HDP'LİLERİ ALDI

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de bugüne kadar yaklaşık 4 bin 500 kişinin işine son verdi. İşçiler "kıdem ve ihbar" tazminatlarından ve "İşsizlik maaşından" faydalanmaması için "Yüz kızartıcı suç" olan 29' kodu ile iş akitleri fesih edildi. Çıkardığı işçilerin yerine ise HDP'ye yakın kişileri belediyede işbaşı yaptırdı.

29'UNCU MADDE NE DEMEK?

"İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile iş akdinin feshi"
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