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Savunma Sanayii İcra Komitesi Erdoğan başkanlığında toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Ekleme: 3.01.2024 - 14:44 Güncelleme: 3.01.2024 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Savunma Sanayii İcra Komitesi Erdoğan başkanlığında toplandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Beştepe'deki toplantıda, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayii alanında gösterdiği başarılara ilişkin genel değerlendirme yapılacak. Ayrıca bu yıla ilişkin yol haritası konuşulacak.

Bu kapsamda Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri olacak Bayraktar TB3, Kızıl Elma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşama görüşülecek. Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya ilişkin ayrıntılar, İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılacak.
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