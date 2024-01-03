MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu İslam Cehanfer öldürüldü

Yurt içi ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele devam ediyor...Güvenlik güçleri, örgüt mensuplarını tek tek etkisiz hale getirerek önemli bir yol katetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tek bir terörist kalmayıncaya dek.." anlayışıyla süren operasyonlardan güzel haberler geliyor.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) de örgütün sözde sorumlularını hedef alıyor.Bu kapsamda son günlerde operasyonlar bir kez daha hız kazandı.Son olarak operasyonun adresi Irak'ın Süleymaniye bölgesi oldu.MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i mercek altına aldı.Teknik ve fiziki takibin ardından terörist Cehanfer'e yönelik harekete geçildi.Ekipler, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Pencevin kırsalında teröristi etkisiz hale getirdi.