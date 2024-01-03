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İyi Parti'de bir istifa daha: Ali Kıdık partiden ayrıldı

İyi Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kıdık istifasını, “Büyük umutlarla kurduğumuz İyi Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak 'muhalefete muhalefet' eden konumuna gelmiştir" sözleriyle açıkladı.

İyi Parti'de bir istifa daha: Ali Kıdık partiden ayrıldı
Ekleme: 3.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 3.01.2024 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti'de bir istifa daha: Ali Kıdık partiden ayrıldı
İyi Parti'de istifa krizine bir yenisi daha eklendi.

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan Meral Akşener, İstanbul ve Ankara'da henüz bir aday çıkarmadı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı genel seçimlere ilişkin korkaklıkla suçlayan Akşener'in partisinden bilindiği üzere 6 milletvekili ayrıldı.

Milletvekili istifaları sonrası İyi Parti'de bu kez de İBB Meclisi'nde istifa depremi yaşandı.

O da istifa etti

İBB İyi Parti Grubu Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi istifa etti.

İBB Meclisi'ndeki istifaları Meral Akşener'in İstanbul Tuzla'dan belediye başkan adayı olarak gösterdiği Akın Gürkan partiden ayrılarak devam ettirdi.

Son olarak ise İyi Parti bir istifayla daha sarsıldı.

İyi Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

'Kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır'

Kıdık, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak 'Muhalefete muhalefet' eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır. Bugün 'Hür ve Müstakil' denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi. Sayfalarca sebep yazabilirim.

'Dedikodu itibar gördü, iç hesaplaşma ülke gerçeklerinin önüne geçti'

Yedi yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelenin kıymeti olmadığını görmek, daha çok dedikodunun itibar gördüğü, iç hesapların ve hesaplaşmanın ülke gerçeklerinin önüne geçmesini görmekten üzgün olduğumu ifade etmek isterim. İYİ Parti teşkilatlarımızın tamamına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zira onlar Ankara'da bulunan genel merkezden çok daha inançlılar, çok daha fazla emek sahibi olduklarına şahidim.'
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