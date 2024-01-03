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İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama

İran Devlet Televizyonu, İranlı General Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında arka arkaya patlamalar meydana geldiğini duyurdu. Yaşanan izdihamda yaralananların olduğu belirtildi.

İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama
Ekleme: 3.01.2024 - 15:14 Güncelleme: 3.01.2024 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama
İran'ın Kirman eyaletinde, Kasim Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında, bir patlama meydana geldiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda patlama meydana geldi.

Kirman'da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.

EN AZ 20 KİŞİ ÖLDÜ

İran devlet televizyonu olayda 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamada en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

İran'ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleniyor.

Süleymani'nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran'ın birçok kentinden binlerce kişi katılıyor.

SALDIRILARIN ARKASINDA MOSSAD MI VAR?

Dün Lübnan'da Hamas'a gerçekleştirilen saldırı sonrası patlamaların arkasında Mossad'ın olabileceği ihtimal üzerinde duruluyor.
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama
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