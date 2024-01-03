İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dolandırıcıların yeni taktiğini ortaya çıkardı.Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan İletişim Başkanlığı, 'Dolandırıcıların ağına düşmeyin' uyarısı yaptı.Yapılan açıklamada ''Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır. Mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Resmi kurumlarınbildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz'' dendi.Bazı basın yayın organlarında yer alan haberde, 2024 yılında ek MTV tekrar uygulanacak iddialarını Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Böyle bir şey söz konusu değildir denildi.