İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, SMS olarak cep telefonlarına iletilen 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Lütfen kontrol ediniz' mesajına karşı kritik uyarıda bulundu.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dolandırıcıların yeni taktiğini ortaya çıkardı.
Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan İletişim Başkanlığı, 'Dolandırıcıların ağına düşmeyin' uyarısı yaptı.
Yapılan açıklamada ''Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır. Mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Resmi kurumların
bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz'' dendi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI EK MTV'Yİ YALANLADI
Bazı basın yayın organlarında yer alan haberde, 2024 yılında ek MTV tekrar uygulanacak iddialarını Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Böyle bir şey söz konusu değildir denildi.