Fergio House operasyonunda ifadeler ortaya çıktı! 'Sosyal deney..'

Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçleri, sosyal medyada yapılan müstehcen paylaşımlara yönelik harekete geçti.Ekiplerin hedefinde, 'Fergio House' isimli çete yer aldı.Bunun üzerine ekipler, KAFES-26 Operasyonu için düğmeye bastı ve 8 ilde operasyon düzenlendi.Çetenin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlandıkları ortaya çıktı.19 kişinin gözaltına alındığı soruşturma devam ederken çeteye ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı.Çete lideri olduğu belirlenen mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G. tutuklandı.Sabah'ın aktarımına göre; üyelerine köle diye seslenen çete lideri Ferhat G. ifadesi ortaya çıktı.Ferhat G. ifadesinde, "Fergio House isimli sosyal medya hesabının kime ait olduğunu bilmiyorum. Bu hesap ilk önce benim tarafımdan 2023 yılının Mayıs ayında açıldı. Reklam ve eğlence amaçlı, takipçi kasmak ve gizemlilik katmak amacıyla açılmıştır. Herhangi bir maddi gelir elde edilmemiştir." dedi.Hesabını yurt dışında birilerine verdiğini belirten Fehat G., "Taksim'deki onlyfansçilerin para dağıtmasından sonra bu hesabın aynı isimde hesabı bulunan yurt dışındaki kişilere verdim. Fakat ben de erişim sağlayabiliyordum. Bu hesabın tam olarak kimler tarafından yönetildiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.Fergio House hesabından paylaşılan video ve görüntülerin profesyonel ekipler tarafından hazırlandığını söyleyen Ferhat G., "Videoların çekildiği ev kardeşim Serhat G.'nin sahibi olduğu şirket tarafından kiralanmıştır. Araçlar da kardeşime aittir. Söz konusu görüntülerde ben kesinlikle yokum. Bu içerikler eğlence, kurgu ve sosyal deney için çekilmiştir. Kazanç elde etme niyeti bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.