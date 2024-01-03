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Fatih Altaylı nasıl kıvıracağını şaşırdı: 'Sanki yumruk atana eline sağlık diyormuşum!'

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan provokatöre "Eline sağlık" mesajı atarak arka çıkan CHP yandaşı Fatih Altaylı'ya karşı harekete geçildi. Fatih Altaylı'nın "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Öte yandan Altaylı, bugün yaptığı yayında adeta kıvırdı.

Fatih Altaylı nasıl kıvıracağını şaşırdı: 'Sanki yumruk atana eline sağlık diyormuşum!'
Ekleme: 3.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 3.01.2024 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Fatih Altaylı nasıl kıvıracağını şaşırdı: 'Sanki yumruk atana eline sağlık diyormuşum!'
Habertürk’teki görevinden atılmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden gündemi yorumlamaya başlayan gazeteci Fatih Altaylı, marjinalleşmeye devam ediyor.

Bozuk üslupla gerçekleştirdiği yorumlarında dozu iyice kaçıran Altaylı, son olarak Filistin yürüyüşüne katılan bir vatandaşa yumruklu saldırıda bulunan provokatöre sahip çıkmıştı.

Teröre lanet Gazze’ye destek için yürüyüş yapanlar arasında yer alan İsmail Aydemir’e yumruk atan Ege A.’nın gündeme geldiği dakikalarda X hesabından paylaşım yapan Altaylı, “Eline sağlık” demişti.

Altaylı, bir sonraki paylaşımında bozuk Türkçe ile, “İşkilli büzük dingilder deneyim son bulmuştur. Anayasal düzene karşı olanlar çıktıkları dona geri dönebilirler” şeklinde ağır ifadeler sarf etmişti.

SAVCILIK HAREKETE GEÇİNCE ÇARK ETTİ

Fatih Altaylı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “suçu ve suçluyu övme”, “halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Bu gelişme üzerine Altaylı’dan ‘U dönüşü' geldi.

Sözlerini 2 gün sonra düzeltme yoluna giden Fatih Altaylı, “Eline sağlık diye twit attım. Sanki ben yumruk atana ‘eline sağlık’ demişim gibi bir anda ne kadar adam varsa ortaya döküldü. Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyordum.” dedi.
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