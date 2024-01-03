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Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor

İngiliz seyahat dergisi Time Out'un yayınladığı "Dünyanın en havalı semtleri" listesinde, 2023 yılının favori gezi ve yaşam mekanları ortaya çıktı. 40 farklı semtin yer aldığı bu listede, Türkiye'den de tanıdık bir yer göze çarptı. Listede, hem seyahat etmeyi hem de yerleşmeyi tercih edilen bölgeler yer alıyor. İşte Türkiye'den seçilen semt.

Ekleme: 3.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 3.01.2024 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor
Dünyanın en havalı semtleri seçildi. Listedeki Türkiye detayı dikkat çekiyor. Duyan görmek için geliyor.

İşte, dünyanın en görkemli semtleri...

10- Tokyo Tomigaya: Japonya'nın ünlü semtlerinden Tomigaya, dünyanın en gözde semtleri arasında kendine yer buldu. Time Out'un sıralamasında 10. sırada yer alan bu bölge, özellikle 'jet sosyetenin' favori mekanları arasında gösteriliyor.

9- West Amsterdam: Özellikle West semtiyle dikkat çeken Amsterdam, 2010 yılında Oud West, Westerpark, De Baarsjes ve Bos en Lommer'in birleşmesiyle oluşan bir ilçe olarak kuruldu.

8- Isolo Milan

7- Mid-City New Orleans

6- Brunswıck East -Melbourne

5- Sheung Wan - Hong Kong

4- Havnen - Kopenhag

3- Carabanchel - Madrid

2- Smıthfıeld Dublın: Smithfield Pazarı, eski Oxmantown Green'in bulunduğu yere yakın bir pazar yeri olarak 17. yüzyılın ortalarında mevcut haliyle kurulmuştu. Günümüzde hala tarihi dokusunu koruyan semt, hem Dublin'in hem de dünyanın en sevilen semtlerinden biri olarak 2. sırada listede kendine yer buluyor.

1- Laureles - Medellin: Listenin ilk sırasında şaşırtan bir sonuçla Kolombiya'nın Medellin şehrinden Laureles semti bulunuyor. İlginç gelse de, aslında bu semt, yemyeşil ağaçlarla çevrili, Kolombiya'nın kendine özgü dokusunu keşfedebileceğiniz semtlerin başında geliyor.

32- Bebek İstanbul: Dünyanın en havalı semtleri sıralamasında 32. sırada yer alan Bebek, sadece İstanbul'un değil, dünya genelinde takdir gören noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

İki kıtayı aynı anda görebileceğiniz bu bölge, hem tarihi zenginlikleri hem de farklı mimari yapıları bir arada sunmasıyla dikkat çekiyor. Bebek, benzersiz deneyimleriyle hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
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