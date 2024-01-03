Çığ riski nedeniyle Van- Bahçesaray kara yolu 13 gündür kapalı

Yağış nedeniyle 2 yerleşim yerinin yolu kapanırken, merkeze bağlı kırsal mahallelerde 7 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.Kentte öğrenciler sabah lapa lapa yağan kar yağışı altında okullarına gitti.Van- Bahçesaray kara yolu, 80'inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor.Yolun 5 ayrı noktasına düşen çığlar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.Yolun ne zaman açılacağına ise 'Çığ komisyonu' karar verecek.