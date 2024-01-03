Bedelli askerlik ücreti değişti! İşte yeni ücret

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler dikkat! Bu yılın ilk yarısında başvuruda bulunacak gençlerin ödeyeceği bedelli askerlik ücreti belli oldu.Bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor.Yani memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutar da artıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanan artışla bedelli askerlik ücreti de yükseldi.Bedelli askerlikte yeni tutar 122 bin 351 lira 4 kuruştan 182 bin 608 liraya çıktı. Bu tutar Haziran sonuna kadar geçerli olacak. Temmuz ayında yeni memur maaş katsayısıyla ödenecek tutar yine artacak.Bedelli askerlik müracaat şartları ise şöyle:- Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.- Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak 'Askerliğe Elverişlidir' kararı verilmiş olmak.- Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.- Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmak.