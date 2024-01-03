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Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada park halindeki TIR’ın dorsesine arkadan çarpan ticari minibüsün sürücüsü Mehmet Burak Açıkgöz (21) hayatını kaybetti, yanında oturan Arif Kamlı (22) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 3.01.2024 - 11:28 Güncelleme: 3.01.2024 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Antalya'da sabah 08.00 sularında Mehmet Burak Açıkgöz yönetimindeki minibüs Antalya'dan Kemer istikametine seyir halindeyken Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mevkii'nde yolun sağında park halinde duran TIR'a arkadan çarptı.

ARAÇ TANINMAZ HALE GELDİ

Korkunç kazada arcın ön kısmı tanımaz hale geldi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri minibüsün ön sağ kısmında oturan yaralı Arif Kamlı'yı itfaiye ekipleri yardımı ile çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

1 SAATTE ÇIKARILDI

Araç içinde sıkışan minibüs sürücüsü Mehmet Burak Açıkgöz itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz sürücünün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Osman B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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