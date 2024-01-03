Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'da sabah 08.00 sularında Mehmet Burak Açıkgöz yönetimindeki minibüs Antalya'dan Kemer istikametine seyir halindeyken Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mevkii'nde yolun sağında park halinde duran TIR'a arkadan çarptı.Korkunç kazada arcın ön kısmı tanımaz hale geldi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri minibüsün ön sağ kısmında oturan yaralı Arif Kamlı'yı itfaiye ekipleri yardımı ile çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.Araç içinde sıkışan minibüs sürücüsü Mehmet Burak Açıkgöz itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz sürücünün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Osman B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.