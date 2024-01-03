AK Parti’den yeni hedef! Erdoğan 85 milyona davette bulunmuştu
Türkiye'nin en büyük siyasi parti hareketi olarak 11 milyon 183 bin 839 üye sayısı bakımından birinci sırada yer alan AK Parti'de yeni hedef belli oldu.
AK Parti'nin genç ve kadın üye sayısıyla da Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi olduğunu vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ağustos'ta kalbi Türkiye için atan herkese kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu belirterek 85 milyona davette bulunmuştu.
AK Parti'nin bir Türkiye partisi olduğunu belirten Erdoğan, üye sayısı itibariyle de ülkenin en büyük siyasi hareketi olduğunu da söylemişti.
AK Parti'de hedef 15 milyon üye sayısına ulaşmak olacak.
2023'TE TÜRKİYE BİRİNCİSİ ANKARA
Başkent Ankara, AK Parti'ye yeni üye getirme bakımından 4'ncü kez rekor kırdı. 2023 yılında Ankara 120 bin 316 yeni üye ile Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmadı. Böylece Ankara kendi rekorunu yineledi. Ankara, 25 ilçede 875 bin üyeye sahip oldu.
AK PARTİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KADIN HAREKETİ
AK Parti'de kadınlar, teşkilatlardan milletvekilliğinde, belediye meclis üyeliğinden belediye başkanlığına, MKYK üyeliğinden MYK üyeliğine kadar parti yönetiminde de söz sahibi konumunda.
5 milyon 531 bin 196 kadın üyeye sahip olan partinin hedefi 7,7 milyon kadın üye.
Son bir haftada 50 bin 391 yeni kadın üye AK Parti ailesine dahil oldu.