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AJet, 103 uçaklık filosuyla 93 noktaya uçacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından verilen işletme ruhsatıyla uçuş hayatına başlayacak olan AJet, 2024 yılında 103 uçaklık filosuyla 33 ülkede toplam 93 noktaya uçacak. Havayolu şirketi yaz tarifesiyle yolculara hizmet verecek.

Ekleme: 3.01.2024 - 11:33 Güncelleme: 3.01.2024 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
AJet, 103 uçaklık filosuyla 93 noktaya uçacak
28 Ağustos 2023 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) yapılan ilk müracaatla ön izinlerini alan AJet, dün de işletme ruhsatını aldı. İşletme ruhsatını Bakan Uraloğlu'ndan alan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat sosyal medya hesabından yeni havayolu şirketinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

BİLETLER YAKINDA SATIŞA SUNULACAK

Bolat yaptığı paylaşımda, "2024 yılının ilk iş günü hem Türkiye hem de markamız için güzel bir haberi Sayın Bakanımız sizlerle paylaştı. 2024 yaz tarifesi itibariyle uçuşlara başlayacak olan AJET havayolumuz işletme ruhsatını aldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze ilk müracaatını 28 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ve ön izinlerini de Eylül ayı içinde aldığımız AJet, bugün işletme ruhsatını Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'ndan teslim alarak kalkışa hazır olduğunu gösterdi.

Biletleri yakında satışa sunulacak olan AJet, 2024 yılında 103 uçaklık filosuyla 41 yurt içi ve 52 yurt dışı nokta olmak üzere 33 ülkede toplam 93 noktaya uçacak. AJet markamıza yolculuğunda bir kez daha başarılar diliyor, bu süreçte emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Sivil Havacılık Genel Müdürümüz olmak üzere tüm yetkililere ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
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