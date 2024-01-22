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Zonguldak'ta maden ocağı çöktü! İşçiler 11 saat sonra kurtarıldı...

Özel bir maden ocağında çalışan 2 işçi, göçüğün altında aldı. Yukarı çıkamadıklarını bildiren işçiler, saatler sonra ekiplerin yardımıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Ekleme: 22.01.2024 - 08:54 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak'ta maden ocağı çöktü! İşçiler 11 saat sonra kurtarıldı...Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Maden ocağına inen Anıl Açıcı (33) ve Furkan Bahar (26) isimli işçilerin çalışma yaptıkları sırada tavan göçmesi meydana geldi.

Yaşanan göçüğün arkasında kalan iki işçi, ocak içi haberleşme hattı ile yer üstüne durumu bildirdi.

Yer üstüne çıkamadılar, yardım istediler

Göçük sebebiyle yer üstüne çıkamadıklarını ifade eden işçiler, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek yardım istedi.

Şirket yetkilileri ilk olarak iki işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ettiği sırada AFAD, sağlık ekipleri, jandarma ekipleri Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait tahlisiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

11 saat sonra kurtarıldılar

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu göçüğün meydana geldiği ocağın önüne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İşçilerle haberleşen aileleri de sağlık durumlarının iyi olduğun öğrenince rahat bir nefes aldı. İşçiler, yaklaşık 11 saat süren çalışmaların ardından sağ olarak kurtarıldı. Ambulansa alınan işçiler ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta maden ocağı çöktü! İşçiler 11 saat sonra kurtarıldı...

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