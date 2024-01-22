Uzaydan Türkiye'yi izleyecek! İşte Alper Gezeravcı’nın 14 günlük programı: İlk görüşme Başkan Erdoğan ile…

Türkiye, bir kez daha tarih yazdı… Türk astronot Alper Gezeravcı, SpaceX'e ait uzay aracı Axiom-3 ile 19 Ocak günü saat 00.49'da uzaya fırlatıldı. NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilen fırlatma işleminin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmak için heyecanlı bekleyiş başladı.Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı 4 kişilik Ax-3 ekibi, Türkiye saati ile 13.42'de ISS'e kenetlenmeyi başardı.Uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı konuşmada, bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözüyle dünyaya mesaj yolladı.Uzay yolculuğu merakla takip edilen Alper Gezeravcı'nın 14 günlük programıyla ilgili detaylar da paylaşıldı. Buna göre Türkiye ile sık sık iletişim kuracak olan Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Başkan Erdoğan'la gerçekleştireceği açıklandı.Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçmesi beklenen Alper Gezeravcı, ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da görüşecek.İlk Türk astronot Gezeravcı, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara'daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.TÜRKİYE'Yİ İZLEYECEK!Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek. Samsun, Kocaeli, Hatay, Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek. Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.