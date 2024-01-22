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Uzaydan ilk bağlantı Başkan Erdoğan ile! Alper Gezeravcı: Size minnettarım!

Türk astronot olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk bağlantıyı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptı.

Uzaydan ilk bağlantı Başkan Erdoğan ile! Alper Gezeravcı: Size minnettarım!
Ekleme: 22.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Uzaydan ilk bağlantı Başkan Erdoğan ile! Alper Gezeravcı: Size minnettarım!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 14 günlük görevine başlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

'Tüm milletimize ilham kaynağı oldun'

Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum.

Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun.

Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık. Orada bulunmandan kıvanç duyuyoruz.

'Bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımanın gururunu yaşıyorum'

Gezeravcı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Liderlik vizyonunuzun bir parçası olarak Türk astronot ve bilim misyonunda görev almaktan mutluluk duyuyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na adım atarken, bu önemli ve anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımanın gururunu yaşıyorum.

Yıllarca uzayı başka milletlere ait olan bir rüya olarak kabul edip, hayal dahi etmekten çekinen ben de dahil, nice Türk gencine ve gelecek nesillerimize bu hayali gerçeğe dönüştürerek hediye ettiniz.

Kendimize olan özgüvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkan tanıdınız. Bunun için size minnettarım Sayın Cumhurbaşkanım.

Uzaydan ilk bağlantı Başkan Erdoğan ile! Alper Gezeravcı: Size minnettarım!

'Hakikaten çok farklı bir deneyim'

Yer çekimsiz ortamda bulunmak hakikaten çok farklı bir deneyim. 8 ayı aşan süre çok yoğun eğitim ve titiz bir planlamanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşır ulaşmaz, görevime bu detaylı plana uygun şekilde başladım.

Bu faaliyetlerin ilk adımı, Türk astronot ve bilim misyonumuzun en önemli kısmını teşkil eden bilimsel deneylerimizi hassas şartlarda istasyondaki yerlerine aktarmaktı.

Deney düzeneklerimizi Uluslararası Uzay İstasyonu'na olan uçuşu gerçekleştirdiğimiz Dragon kapsülünden istasyon içerisindeki deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek bu önemli ilk adımı tamamladım.

'Uzay istasyonundaki bu ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım'

Bunun ardından da bahsettiğimiz planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Buradaki görevim boyunca tüm bu deneyleri tamamlayıp, sonuçlarını beraberimde ülkemize getirmek üzere kayıt altına alıyor olacağım.

Buradaki ortamın Dünya'dan en önemli farkı, yer çekiminin yokluğu diyebilirim. Mikro yer çekiminde istasyonun içinde havada bir kuş misali özgürce hareket edebiliyoruz.

Tabiri caizse, kanatsız uçabiliyoruz. Uzay istasyonundaki bu ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. Daha Dragon kapsülünün içerisindeyken, fırlatmanın hemen ardından, buradaki çalışmalarıma hedeflediğimiz gibi başladım ve üçüncü gün itibarıyla planlandığı şekilde devam ediyorum.
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