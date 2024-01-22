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Beyaz Gazete
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Türkiye'nin denizcilikteki atılımları, Yunanistan'da gündem oldu: Hızlı ilerliyorlar

Yunan basını, Türkiye'nin denizcilik alanında ivme yakaladığını vurguladı. Türk Donanması'na yapılan teslimatlar, "Denizde çıglınlık" şeklinde yorumlandı.

Türkiye'nin denizcilikteki atılımları, Yunanistan'da gündem oldu: Hızlı ilerliyorlar
Ekleme: 22.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin denizcilikteki atılımları, Yunanistan'da gündem oldu: Hızlı ilerliyorlar
Türkiye, savunma alanında bağımsız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Deniz Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da daha güçlü hale getirilmesi çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende 4 yeni platform Türk Donanması'na teslim edildi.

Yunanistan'ın gözü Deniz Kuvvetleri'nde

Bunlar; TCG Derya, TCG İstanbul, Marlin SİDA ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi adlı deniz araçları oldu.

Atina yönetimi savunmada Türkiye'nin gerisinde kaldıkları konusunda öz eleştirilerde bulunurken, Yunan basını da Ankara'nın atılımlarını dikkatle izliyor.

'Türkiye denizcilik alanında hızlı hamlelerle ilerliyor'

'Flash' adlı internet sitesinde 'Denizde çılgınlık... Türkiye'nin inşa ettiği tüm savaş gemilerine bakın' başlıklı bir haber yer aldı. Haberde, şu ifadelere yer verildi:

Erdoğan, Türkiye'nin Mavi Vatan'ı koruma iradesini bir hafta içinde ikinci kez yineledi. Türkiye, denizcilik alanında hızlı hamlelerle ilerliyor.

Türk Donanması, İstif Sınıfı İstanbul fırkateyni, muharebe destek gemisi Derya, genel maksatlı destek gemisi Arif Ekmekçi ve insansız gemi Marlin'i teslim aldı.

Söz konusu haberde bu dört platformun özelliklerinden bahsedildi.

Türkiye'nin denizcilikteki atılımları, Yunanistan'da gündem oldu: Hızlı ilerliyorlar

Yunanistan, deniz kuvvetlerini güçlendirmek istiyor

Öte yandan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi alanında kendilerinden çok daha ileride olduğunu söylemişti.

'Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık.' diyen Dendias, 'Bu kabul edilemez.' ifadesini kullanmıştı.

Son açıklamasında Dendias, Yunan tersanelerinde yeni fırkateynler, insansız gemiler ve denizaltıların inşa edilmesinin peşinde olduklarını söylemişti.

Türkiye'nin denizcilikteki atılımları, Yunanistan'da gündem oldu: Hızlı ilerliyorlar

Otonom teknoloji geliştirmek istiyorlar

Dendias, otonom olarak hareket eden gemilerin varlığına işaret ederek şöyle demişti:

Denizde otonom hareket eden, deniz altında otonom hareket eden... Nihayetinde bu teknolojilere de katılmamız gerekiyor.


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