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TÜİK, yurt dışı üretici fiyatlarını açıkladı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) aralık ayında yıllık yüzde 58,40, aylık yüzde 2,28 arttı.

Ekleme: 22.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
TÜİK, yurt dışı üretici fiyatlarını açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 dönemi yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıkladı.

YD-ÜFE 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 58,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,40 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 50,92 arttı.

İmalat yıllık yüzde 58,35 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,92, imalatta yüzde 58,35 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 51,29, dayanıklı tüketim malında yüzde 62,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 63,44, enerjide yüzde 55,06, sermaye malında yüzde 66,37 artış olarak gerçekleşti.

İmalat aylık yüzde 2,28 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,64, imalatta yüzde 2,28 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,98 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,31 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,30 artış, enerjide yüzde 3,32 azalış, sermaye malında yüzde 4,04 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 40,87, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 43,50, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 44,99 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 71,40, mobilya yüzde 71,29, b.y.s. makine ve ekipmanlar yüzde 70,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

En yüksek aylık artışlar motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römorkta

Aylık YD-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri yüzde 10,09, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,32 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 4,92, diğer mamul eşyalar yüzde 4,37, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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