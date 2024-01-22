Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY Operasyonunda 5 tutuklama
Şırnak'ta polis ekiplerinin son 1 haftada PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlarında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüphelir 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 15-21 Ocak tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11'i PKK/KCK, 2'si FETÖ/PDY üyesi olmak şüphesiyle 13 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.