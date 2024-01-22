Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY Operasyonunda 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 15-21 Ocak tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11'i PKK/KCK, 2'si FETÖ/PDY üyesi olmak şüphesiyle 13 kişi gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.