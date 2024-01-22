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Senato adayından itiraf: ABD Kongresi İsrail lobisinin kontrolünde!

ABD'DE 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Michigan eyaletinden Demokrat Senato aday adayı Lübnan asıllı iş adamı Nasser Beydoun, Biden yönetimini hedef aldı. ABD Kongresi'nin İsrail lobisi kontrolünde olduğunu söyleyen Beydoun, lobinin de kendisine 20 milyon dolar teklif ettiğini açıkladı. "Joe Biden'ın elleri kanlı" diyen Beydoun, "Kongrede İsrail Başbakanı ABD Başkanı'ndan daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Senato adayından itiraf: ABD Kongresi İsrail lobisinin kontrolünde!
Ekleme: 22.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Senato adayından itiraf: ABD Kongresi İsrail lobisinin kontrolünde!
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi senato seçimleri için çalışmalar başladı. Gündemde ise İsrail'in Filistin'e yönelik katliam boyutundaki saldırıları ve ABD'nin İsrail'e sunduğu sınırsız destek vardı. Michigan eyaletinden Demokrat Senato aday adayı Lübnan asıllı iş adamı Nasser Beydoun, açıklamalarıyla ABD ve İsrail arasında kirli ilişkiyi bir kez daha kanıtladı.

Senato adayından itiraf: ABD Kongresi İsrail lobisinin kontrolünde!

Beydoun, geçtiğimiz kasım ayında sosyal medya hesabından, eski Michigan Demokrat Parti Başkanı Lon Johnson'nın kendisine yaklaşarak, Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'a karşı aday olması durumunda kampanyasına 20 milyon dolar yardım yapılması teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Beydoun, 'Senatörlük yarışından çekilmem ve arkadaşım Rashida Tlaib'e karşı yarışmam için bana 20 milyon dolar teklif edildi. AIPAC, seçimlerimiz ve dış politikamız üzerindeki etkisi konusunda nerede durduğumu bilse bile, İsrail yanlısı bu lobi, onlardan bir kuruş bile almayı düşüneceğimi söyleme cesaretini gösterdi' ifadelerini kullandı. Daha önce Biden'in İsrail'e karşı tutumunu eleştiren Beydoun, 'Joe Biden'ın elleri kanlı ve onun Gazze'de yaygın şiddete verdiği destekten tiksiniyoruz' çıkışı da yapmıştı.

Senato adayından itiraf: ABD Kongresi İsrail lobisinin kontrolünde!

'ABD KONGRESİ İSRAİL LOBİSİNİN KONTROLÜNDE!'

ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Biden'den bile daha güçlü olduğunu söyleyen Beydoun, 'İşte bu yüzden sistemimiz çok bozuk. Kongremizin yozlaşmış olmasının ve özel çıkar grupları tarafından satın alınmasının nedeni budur. İşte bu yüzden İsrail yanlısı AIPAC, Kongreyi kontrol ediyor. İşte bu yüzden (ABD Kongresinde) İsrail Başbakanı ABD Başkanı'ndan daha güçlü çünkü Kongrede üzerinde anlaşabildiğimiz tek şey İsrail'e ne kadar para göndereceğimiz. Başka hiçbir konuda anlaşamıyoruz ama İsrail için para söz konusu olduğunda herkes hemfikir oluyor' ifadelerini kullandı.

ABD Kongresini İsrail yanlısı lobinin kontrol ettiğini söyleyen Beydoun kendisinin göçmen, Arap ve Müslüman bir Senato adayı olduğunu hatırlattı. 'İsrail yanlısı lobinin Amerikan Kongresi üzerindeki hakimiyetinden ve Orta Doğu'ya ilişkin Amerikan dış politikasından bıkmış pek çok insan var. ABD silah ve para yardımı ile İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımının suç ortağıdır. Eğer ABD Kongresinin yüzde 96'sı Gazze'deki soykırımı izlerken yalnızca yüzde 4'ü ateşkes çağrısında bulunuyorsa, o kurumun ahlaki açıdan yozlaşmış ve iflas etmiş olduğunu bilirsiniz' dedi.

Senato adayından itiraf: ABD Kongresi İsrail lobisinin kontrolünde!

'JOE BİDEN KAZANAMAZ'

Joe Biden'ın İsrail'e desteğinden dolayı Müslüman ve Arap nüfusun oylarını kaybettiğini vurgulayan Beydoun, seçimleri kazanmasının imkansız olduğunu da dile getirdi. 'Joe Biden ABD başkanlığını kazanamaz çünkü her şeyden önce sadece Michigan'da değil, Müslüman veya Arap nüfusun yoğun olduğu her yerde oyumuzu kaybetti.

Filistin devletini ilan edip iki devletli çözümü sonuçlandırmadığı sürece ki bunun gerçekleşmeyeceğini biliyorum, şu andan kasım ayına kadar oyumuzu geri kazanmasının hiçbir yolu yok. Maalesef, büyük bir ulus ve demokrasinin feneri olması gereken ABD'de başkanlık için bulabildiğimiz iki kişiden biri, 82 yaşındaki bunak bir adam ile narsist bir başkan' dedi.

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