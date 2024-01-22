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Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor

CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu. Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile hakim karşısına çıkan Çerçioğlu'nun farklı farklı mahkemelerde 14 yolsuzluk davasından 150 bürokratıyla birlikte yargılandığı öğrenildi. Çerçioğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesi durumunda duruşmadan duruşmaya koşturmaktan kente nasıl hizmet edeceği merak konusu oldu.

Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor
Ekleme: 22.01.2024 - 09:22 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Özlem Çerçioğlu, 2009'da Aydın Belediye Başkanı olarak seçildi.

Daha sonra 2014 ve 2019'da tekrar başkanlık koltuğuna oturan Çerçioğlu, aradan geçen 15 yıllık görev süresinde kente dişe dokunur bir hizmette bulunmadı.

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile hakim karşısına çıkan Çerçioğlu'nun ismi yargılandığı yolsuzluk dosyalarıyla sürekli gündeme geldi.

Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor

14 YOLSUZLUK DAVASINDAN YARGILANIYOR

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aydın 2. Asliye Ceza, Aydın 1. Asliye Ceza, Aydın 5. Asliye Ceza, Aydın 3. Asliye Ceza, Aydın 5. Asliye, Aydın 5. Asliye Ceza, Aydın 4. Asliye Ceza, Aydın 1. Ağır Ceza, Aydın 3. Ağır Ceza, Aydın 5. Asliye Ceza, Aydın 1. Asliye Ceza, Aydın 6. Asliye Ceza, Aydın 6. Asliye ve Aydın Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere 14 ayrı davada 150 bürokratı ile yolsuzluktan yargılandığı ortaya çıktı.

'Topuklu Efe' olarak bilinen Çerçioğlu'nun ''evrakta sahtecilik, ihaleye fesat, zimmet, suç örgütü üyeliği, edimin ifasına fesat, görevi kötüye kullanma'' gibi yolsuzluk suçlarından yargılandığı öğrenildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde 'danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma' suçlarından FETÖ firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında hazırlanan 16 sayfalık iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Savcı, FETÖ firarisi Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor

AYDIN'A ÇİVİ BİLE ÇAKMADI

Belediye Başkanı seçildiği 2009 yılından beri Aydın'a neredeyse çivi çakmayan Çerçioğlu'na kendi seçmeni ve partilileri de tepkili. Partililer, 'Aydın'da CHP'nin kurumsal kimliğini yok etti, partiyi Özlem Çerçioğlu Partisi'ne çevirdi' şeklinde yorumda bulunuyor.

Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor
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