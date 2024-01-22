Özgür Özel'den DEM'le ortak ağız: Tunceli'ye 'Dersim' dedi!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yine terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ağız birliği yaptı.CHP'li Kamer Genç'in vefatının ölümünün 8. yılı dolayısıyla bir konuşma yapan Özgür Özel Tuncelili vatandaşlara "Dersimliler" ifadesiyle seslendi.Atatürk döneminde çıkarılan kanunla Tunceli Vilayeti ismini alan Tunceli için Özel "Değerli Dersimliler hepiniz hoş geldiniz" dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Atatürk'ü katliamcılıkla suçlayan DEM'le ağız birliği yapması sosyal medyada tepkilere sebep oldu.DEM Parti Tuncel, Milletvekili Ayten Kordu geçtiğimiz ay bir teklif verere bölgeye "Dersim" ismi verilmesini istemişti.Kordu gerekçe olarak "2 Ocak 1936'da yürürlüğe giren bir kanunla Dersim'in ismi, Dersim halkının iradesi yok sayılarak, tarihsel geçmişi ve kültürel bir değeri olmayan Tunceli olarak değiştirilmiştir" demişti.