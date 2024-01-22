Özgür Özel'den DEM'le ortak ağız: Tunceli'ye 'Dersim' dedi!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ağız birliği yaparak Tunceli için "Dersim" ifadesini kullandı. Sosyal medyada Özgür Özel'e tepki yağdı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yine terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ağız birliği yaptı.
TUNCELİ İÇİN DERSİM DEDİ
CHP'li Kamer Genç'in vefatının ölümünün 8. yılı dolayısıyla bir konuşma yapan Özgür Özel Tuncelili vatandaşlara "Dersimliler" ifadesiyle seslendi.
Özgür Özel'den DEM'le ortak ağız
Atatürk döneminde çıkarılan kanunla Tunceli Vilayeti ismini alan Tunceli için Özel "Değerli Dersimliler hepiniz hoş geldiniz" dedi.
DEM'LE AYNI AĞIZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Atatürk'ü katliamcılıkla suçlayan DEM'le ağız birliği yapması sosyal medyada tepkilere sebep oldu.
DEM'Lİ VEKİL "TUNCELİ'NİN İSMİ DERSİM OLSUN" DİYE TEKLİF VERMİŞTİ
DEM Parti Tuncel, Milletvekili Ayten Kordu geçtiğimiz ay bir teklif verere bölgeye "Dersim" ismi verilmesini istemişti.
Kordu gerekçe olarak "2 Ocak 1936'da yürürlüğe giren bir kanunla Dersim'in ismi, Dersim halkının iradesi yok sayılarak, tarihsel geçmişi ve kültürel bir değeri olmayan Tunceli olarak değiştirilmiştir" demişti.