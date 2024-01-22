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Nusret'in Dubai restoranında kestiği fiş dudak uçuklattı: Görenlerin ağzı açık kaldı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Dünya genelinde 'Et tuzlama' hareketiyle bilinen sosyetik kasap Nusret Gökçe, sahibi olduğu restoran zincirindeki astronomik fiyatlar ile gündemden düşmüyor. Sosyetik kasap Nusret son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki restoranında kesilen bir fişi yayınladı. 398.630 dirhem ödenen hesaba Gökçe "Para gelir para gider" notunu düştüğü 3 milyon TL'lik hesaba tepkiler çığ gibi büyüyor.

Ekleme: 22.01.2024 - 14:47 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Nusret'in Dubai restoranında kestiği fiş dudak uçuklattı: Görenlerin ağzı açık kaldı! Tepkiler çığ gibi büyüyorTuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve birçok ülkede restoranı bulunan Nusret Gökçe, Dubai restoranına ait 3 milyon TL'lik bir adisyonu paylaştı.

Paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Tek hareketle milyonlarca takipçiye ulaştı

Çırak olarak başladığı sektörde kendi restoranlarını açan ve tuz serpme hareketiyle milyonlarca takipçiye ulaşan Nusret Gökçe, mekanlarındaki astronomik fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Nusret Gökçe, son olarak Dubai restoranından bir fiş paylaştı.

3 milyon liralık hesaba tepkiler çığ gibi

Nusret'in paylaştığı fişteki rakamı görenler gözlerine inanamadı. 398.630 BAU Dirhemi yani 3 milyon TL'lik fiş kullanıcıları kızdırdı.

Nuset'in paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;

Nusret'in Dubai restoranında kestiği fiş dudak uçuklattı: Görenlerin ağzı açık kaldı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

-Lanet olsun! Bu çılgınlık ve yiyeceklerin çoğu çöp kutusuna gitti.

-En fazla abartılan ve aşırı fiyatlı restoran

-Bu altın biftekler kanseri tedavi ediyor mu? Yoksa neden bu kadar pahalı?

İşte 3 milyon TL'lik o fiş.

Nusret'in Dubai restoranında kestiği fiş dudak uçuklattı: Görenlerin ağzı açık kaldı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Nusret Gökçe Kimdir?

1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır. NUSRET GÖKÇE'NİN KARİYERİ Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasap çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başlamıştır.
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