Nusret'in Dubai restoranında kestiği fiş dudak uçuklattı: Görenlerin ağzı açık kaldı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve birçok ülkede restoranı bulunan Nusret Gökçe, Dubai restoranına ait 3 milyon TL'lik bir adisyonu paylaştı.Paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.Çırak olarak başladığı sektörde kendi restoranlarını açan ve tuz serpme hareketiyle milyonlarca takipçiye ulaşan Nusret Gökçe, mekanlarındaki astronomik fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Nusret Gökçe, son olarak Dubai restoranından bir fiş paylaştı.Nusret'in paylaştığı fişteki rakamı görenler gözlerine inanamadı. 398.630 BAU Dirhemi yani 3 milyon TL'lik fiş kullanıcıları kızdırdı.Nuset'in paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;-Lanet olsun! Bu çılgınlık ve yiyeceklerin çoğu çöp kutusuna gitti.-En fazla abartılan ve aşırı fiyatlı restoran-Bu altın biftekler kanseri tedavi ediyor mu? Yoksa neden bu kadar pahalı?İşte 3 milyon TL'lik o fiş.Nusret Gökçe Kimdir?1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır. NUSRET GÖKÇE'NİN KARİYERİ Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasap çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başlamıştır.