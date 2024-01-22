Murat Kurum kritik tarihi duyurdu: İstanbul için projelerini tanıtacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı günden itibaren çalışmalarına başladı. İstanbul için yapılabilecek projeler üzerine çalışan Kurum, kentte ziyaretler de gerçekleştiriyor.Beşiktaş Çarşı esnafı ziyaretinde projelerini açıklayacağı tarihi söyleyen Kurum, 25 Ocak Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği geniş katılımlı bir tanıtım toplantısıyla projelerini anlatacağını belirtti.Murat Kurum 'Büyük lansmanı Perşembe günü yapacağız, ardından 3 alt lansman yapacağız. İstanbul'un sorunlarını çözecek iradeyi ortaya koyacağız' ifadelerini kullandı.7 Ocak günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum'un İstanbul adayı olduğunu açıklamıştı.AK Parti'nin programından saatler sonra Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelmiş, İstanbul için yapılacak projeleri konuşmuştu. Sosyal medyadan açıklama yapan Kurum, 'İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz' ifadelerini kullanmıştı.