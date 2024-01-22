Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ,Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarında iç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbrili olunmalıdır.Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 5°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurluKIRKLARELİ °C, 3°CÇok bulutluKOCAELİ °C, 6°CÇok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurluÇok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 2°CÇok bulutluDENİZLİ °C, 9°CÇok bulutluİZMİR °C, 11°CÇok bulutluMANİSA °C, 9°CÇok bulutluÇok bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CÇok bulutluANTALYA °C, 20°CÇok bulutluHATAY °C, 15°CÇok bulutluISPARTA °C, 6°CÇok bulutluÇok bulutlu, Karaman ve Sivas çevrelerinin karlakarışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 2°CÇok bulutluESKİŞEHİR °C, 2°CÇok bulutluKONYA °C, 1°CÇok bulutluYOZGAT °C, -3°CÇok bulutluÇok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 2°CÇok bulutluKASTAMONU °C, 0°CÇok bulutluSİNOP °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutluÇok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 m üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 4°CÇok bulutluSAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 2°CÇok bulutluTRABZON °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, -1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluVAN °C, 5°CÇok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve kuzeyinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Çok bulutlu, doğusu ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Siirt'in yükseklerinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yoğun kar yağışlıŞANLIURFA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı