İtalya Başbakanı Meloni, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Cumartesi akşamı resmi ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan, Meloni'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kritik görüşmede göç konusu ele alınırken görüşme İtalya basında oldukça konuşuldu.Meloni'nin Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenmezken, görüşmenin içeriğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.İtalyan basınında çarpıcı analiz! İtalyan Başbakan Meloni'nin ziyaretini duyurdular: Erdoğan'ın yardımını istedi!Görüşmeyi yakından takip eden İtalyan basınında, konuya ilişkin dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Meloni'yi Türkiye'de takip eden İtalyan gazetecilerin, başbakanlık kaynaklarından edindiklerini söyledikleri bilgilere göre kritik görüşmede göç alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi masadaydı.Libya üzerinden gelen göçmenlerin durdurulması için Türkiye'nin desteğini isteyen Meloni'nin yardım istediği, ülke basınında gündem oldu.İtalya'nın sağ koalisyon hükümetine yakın Il Giornale gazetesi, yayınladığı analizde iş birliği anlaşmasını ele aldı.Il Giornale, ismi açıklanmayan bir istihbarat analisti ile hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 'Libyalı kaçakçıların durdurulması için Türkiye ile anlaşma' ifadelerini kullandı.İtalyan basınında çarpıcı analiz! İtalyan Başbakan Meloni'nin ziyaretini duyurdular: Erdoğan'ın yardımını istedi!İtalya'nın Türkiye'nin desteğini istediğinin vurgulandığı analizde, 'Başbakan'ın imzaladığı anlaşma, Erdoğan'ın büyük nüfuz sahibi olduğu Libya'dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor' sözlerinin altı çizildi.