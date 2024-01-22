İtalyan basınında çarpıcı analiz! İtalyan Başbakan Meloni’nin ziyaretini duyurdular: Erdoğan’ın yardımını istedi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Meloni'nin Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarette Başkan Erdoğan'la yaptığı göç anlaşmasını manşete taşıyan İtalyan basını dikkat çeken ifadeler kullandı.
İtalya Başbakanı Meloni, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Cumartesi akşamı resmi ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan, Meloni'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kritik görüşmede göç konusu ele alınırken görüşme İtalya basında oldukça konuşuldu.
GÜNDEMDE LİBYA VARDI
Meloni'nin Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenmezken, görüşmenin içeriğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
İtalyan basınında çarpıcı analiz! İtalyan Başbakan Meloni'nin ziyaretini duyurdular: Erdoğan'ın yardımını istedi!
Görüşmeyi yakından takip eden İtalyan basınında, konuya ilişkin dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Meloni'yi Türkiye'de takip eden İtalyan gazetecilerin, başbakanlık kaynaklarından edindiklerini söyledikleri bilgilere göre kritik görüşmede göç alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi masadaydı.
ÜLKE BASININDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Libya üzerinden gelen göçmenlerin durdurulması için Türkiye'nin desteğini isteyen Meloni'nin yardım istediği, ülke basınında gündem oldu.
İtalya'nın sağ koalisyon hükümetine yakın Il Giornale gazetesi, yayınladığı analizde iş birliği anlaşmasını ele aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ
Il Giornale, ismi açıklanmayan bir istihbarat analisti ile hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 'Libyalı kaçakçıların durdurulması için Türkiye ile anlaşma' ifadelerini kullandı.
İtalyan basınında çarpıcı analiz! İtalyan Başbakan Meloni'nin ziyaretini duyurdular: Erdoğan'ın yardımını istedi!
İtalya'nın Türkiye'nin desteğini istediğinin vurgulandığı analizde, 'Başbakan'ın imzaladığı anlaşma, Erdoğan'ın büyük nüfuz sahibi olduğu Libya'dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor' sözlerinin altı çizildi.