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İtalyan Başbakanı Meloni ile Kapalıçarşı'da ne yaşandı? İlber Ortaylı tek tek anlattı: 'Hiç dokunmadığını fark ettim'

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye ziyaretinde Kapalıçarşı'yı gezerken ünlü tarihçi İlber Ortaylı da eşlik etti. Ortaylı, Başbakan Meloni'nin özellikle eski motifli lambalara büyük ilgi gösterdiğini ve gümüşlere ile halılara dikkatle baktığını belirten Ortaylı, İtalyan Başbakanın ikram edildiği halde hiç dokunmadığı Türk lezzetini de açıkladı.

Ekleme: 22.01.2024 - 12:59 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
İtalyan Başbakanı Meloni ile Kapalıçarşı'da ne yaşandı? İlber Ortaylı tek tek anlattı: 'Hiç dokunmadığını fark ettim'İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme öncesinde İstanbul'un ünlü Kapalıçarşı'sını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Meloni'ye ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı eşlik etti.

Kapalıçarşı yönetiminden esnaf Mete Boybeyi ve ekibi tarafından karşılanan Meloni, Beyazıt kapısından çarşıya adım attığında en çok Osmanlı motifli avizelere ilgi gösterdi. Hediyelik şallar, kahve fincanları, halılar ve gümüşler hakkında sorular sorarak esnafla yakından ilgilendi.

İtalyan Başbakanı Meloni ile Kapalıçarşı'da ne yaşandı? İlber Ortaylı tek tek anlattı: 'Hiç dokunmadığını fark ettim'

Ziyarette neler yaşandı?
Bu özel ziyaret sırasında Prof. Dr. Ortaylı da Meloni'ye eşlik ederek gezideki izlenimlerini anlattı. Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Ortaylı, İtalyan Başbaşbakanın yemediği Türk mutfağından bir lezzete dikkat çekti.

Ortaylı şunları anlattı;
'Son derece sempatik bir hanımefendi, mütevazı da. ‘Sigara içebilir miyim' diye sordu. Bu da bir zarafet göstergesi. Yaşına göre çok genç görünüyor. Çocuksu bir yüzü var.

'Halkla teması olan biri'
Cana yakın bir kişiliği var. Lisan da biliyor. Halkla teması olan biri. Zaten İtalya Başbakanı öyle olur. Hiç kendini beğenmişliği yok. Ne bir garsona ne polis memuruna ne kendi heyetine ne de karşılayanlara karşı tevazusunu eksik etti. Herkese karşı kibardı.”

İtalyan Başbakanı Meloni ile Kapalıçarşı'da ne yaşandı? İlber Ortaylı tek tek anlattı: 'Hiç dokunmadığını fark ettim'

'Lambalara çok meraklıydı'
Kapalıçarşı esnafı da iyi organize olmuş. Zaten yıllardır bu işin protokolünü bilirler. Mete Boybeyi var, çarşı esnaflarının yönetiminde. Çok iyi organize etti ortamı. Meloni diğer İtalyanlar gibi lambalara çok meraklıydı. Avizeler, eski motifli lambalarla çok ilgilendi. Gümüşlere, halılara baktı. İki saat vakit geçirdik.

Kapalıçarşı esnafı çok hediye verdi. Gayet sempatik karşıladılar. Meloni de aynı şekilde sempatik bir şekilde davrandı. Halka yakın bir kişiliği var. Büyüdüğü ortamın da tesiri var bunda. Doğup büyüdüğü semti sordum, söyledi. Biliyorum o mahalleyi. Mussolini'nin yaptığı sosyal konutlardan oluşan bir mahalle. O dönemde orta sınıf İtalyan halkı yaşıyordu buralarda. Bugün o konutlar ve semtler lüks sayılıyor tabii.'

'Kabak tatlısına hiç dokunmadı'
Meloni'ye kabak tatlısı da ikram edildiğini aktaran Ortaylı, 'Kabak tatlısına hiç dokunmadığını fark ettim. Çünkü İtalyanlar pek kabak sevmezler” ifadelerini kullandı.
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