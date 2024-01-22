İstanbul'un trafik çilesi devam ediyor! Haftanın ilk mesai gününde yine yoğunluk oluştu...

Sürücülerin ve vatandaşların bitmek bilmeyen trafik çilesi, okullar kapansa da rahatlamadı. Bu sabah D-100 kara yolunda kuyruklar oluştu.

Megakent İstanbul'un en büyük krizlerinden biri trafik.Gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alan trafik, vatandaşları isyan ettiriyor.Sabah ve akşam mesai başlangıcı ve bitiminde yoğunlaşan trafikte eve ulaşmak oldukça zor.Okulların tatile girmesi ile hafiflemesi beklenen trafik, sorun olmaya devam ediyor.Tatilin başlamasının ardından ilk mesai gününde de trafik yoğunluğu oluştu.D-100 kara yolunda araç kuyrukları oluştu, metrobüs durakları doldu taştı.