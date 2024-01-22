İstanbul merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonunda 20 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 3 il ve 11 ilçede gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda 20 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında terör örgütüne yönelik desteği artırmak için eylemlerde bulunan sözde üst düzey şahısların da olduğu bildirildi.