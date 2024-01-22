İstanbul'da feci kaza: Önce tıra sonra başka bir araca çarptı

Kontrolden çıkan araç sürücüsü, önce park halindeki tıra çarptı ardından başka bir araca daha çarparak güçlükle durabildi. Araç içinde sıkışıp baygınlık geçiren sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Park halindeki tıra çarptıSürücüsü Çetin Yaşar olan araç, kontrolden çıktı ve yol kenarına park edilmiş bir tıra çarptı.Kaza sonrası araç içinde baygınlık geçiren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobil kaymaya başladı.Kayan otomobil yine park halindeki başka bir araca çarparak güçlükle durabildi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler olay yerinde yaralanan sürücü için harekete geçti.Ekiplerin müdahalesiyle araç içerisinde baygınlık geçiren ve sıkışan sürücü, araçtan çıkartıldı.Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü, sonrasında ambulans ile bölgedeki hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlatılırken hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.