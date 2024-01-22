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İsrail'den Gazze'ye kanlı saldırı: 13 sivili katlettiler

İsrail ordusu, çoğunluğu çocuklardan oluşan sivillerin ölümüne neden oldu. Düzenlenen bombardımanın bilançosu açıklandı.

İsrail'den Gazze'ye kanlı saldırı: 13 sivili katlettiler
Ekleme: 22.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
İsrail'den Gazze'ye kanlı saldırı: 13 sivili katlettiler
Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail'in saldırıları sürüyor.

Şeridin güneyindeki Han Yunus kenti, İsrail ordusunun bombardımanına uğradı.

Saldırılarda çoğu çocuk 10 sivil öldürülürken, onlarcası yaralandı.

Kanlı saldırılar devam etti

Sabah saatlerinde savaş uçaklarının düzenlediği bombardımanda da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu ifade edildi.

Han Yunus'un batı kesimindeki El-Mavasi bölgesinde bir evin bombalandığı vurgulanan haberde, İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki birçok bölgesinde havadan ve karadan saldırıları artırdığına işaret edildi.

İsrail'den Gazze'ye kanlı saldırı: 13 sivili katlettiler

İsrail'in Gazze'yi işgalinde korkunç tablo

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 105 Filistinli öldürüldü, 62 bin 681 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

532 İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan 'insani ara'da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 164 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
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