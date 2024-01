Göreve geldiğinde 'sözünü tutmayanı sandıkta gönderin' diyen İmamoğlu'nun karnesi: Vaatlerinin yüzde 73'ünü yapmadı!

Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren İstanbul'u çöp, çamur ve çukura mahkum ederken, İstanbul'da yaşanan her krizde ise soluğu görev yerinde değil tatil köylerinde aldı. İstanbul'da vasatın altında bir yönetim gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu bununla yetinmeyerek göreve gelmeden önce verdiği yalan vaatlerle İstanbulluyu kandırdı.Geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmada, 'Yöneticilerin sizlere verdiği her sözü takip edin sözünü tutmayanı da derhal sandıkta cezasını kesin evine yollayın' diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılında verdiği vaatlerin yüzde 73'ünü yerine getirmedi.İstanbulluları yalanlarla kandıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vaatlerinin yüzde 72.51 yapılmazken, yüzde 17.76'sı ise kısmen gerçekleştiirldi. 2019'dan bu yana ise sadece yüzde 9.73 proje hayata geçirildi. Öte yandan 2019 seçim döneminde vaatlerin olduğu kitapçık web sitesinden de kaldırıldı.1) 40 semte doğum evi yapılmadı.2) 10 çocuk sağlığı merkezi yapılmadı.3) 20 kadın sağlığı tarama merkezi yapılmadı.4) 3 ağız ve diş sağlığı merkezi yapılmadı.5) 14 aile danışma ve eğitim merkezi yapılmadı.6) 5 işçi sağlığı merkezi yapılmadı.1) Yemekhanesi olmayan okullara kumanya dağıtımı yapılmadı.2) Etüt merkezlerine ücretsiz ulaşım yapılmadı.3) Kent Enstitüleri projesi yapılmadı.4) Saraçhane Gençlik Kütüphanesi yapılmadı.5) Lösemili çocuklar okulu yapılmadı.1) 30 yüzme havuzu yapılmadı.2) 30 kapalı spor salonu yapılmadı.1) Kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekare yapılmadı.2) Her yıl 100 bin ağaç dikimi yapılmadı.3) 15 yeni yaşam vadisi yapılmadı.4) 20 milyon metrekare yeşil alan yapılmadı.5) 70 kilometrelik yaşam koridoru yapılmadı.6) 2030 Yeşil Alan Vizyon Projesi yapılmadı.7) Anadolu Bölge Parkı yapılmadı.8) Bilge Ağaç uygulaması yapılmadı.9) Atatürk Kent Parkı yapılmadı.10) Mahalle cep parkları yapılmadı.1) Anadolu ve Avrupa'da organik hayvancılık bölgeleri yapılmadı.2) Tarımsal koruma ve üretim planı yapılmadı.3) Kent Gıda Konseyi yapılmadı.1) İstanbul gençlik kartı yapılmadı.2) Yaşam becerileri öğrenme köyü yapılmadı.1) 5 yeni Alzheimer gündüz bakımevi yapılmadı.2) Acil durum bilekliği projesi yapılmadı.3) 10 yeni huzur evi yapılmadı.4) Her ilçeye sosyal merkezleri yapılmadı.1) Çocuk oyun dünyası merkezleri yapılmadı.1) İsmeklere çocuk oyun alanları yapılmadı.2) 2 adet sığınma evi3) Kız çocuklarının okullaşma durum takibi projesi yapılmadı.4) 2 adet istasyon sığınma merkezi yapılmadı.5) 2 adet cinsel şiddet kriz merkezi yapılmadı.6) Kör noktalara etkin aydınlatma projesi yapılmadı.7) Çocuk ihmal ve istismarı ile mücadele eylem planı yapılmadı.1) Kurumsal Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetmeliği yapılmadı.2) Gaziosmanpaşa Bilişim ve Üretim Vadisi yapılmadı.3) Kartal Bilişim ve Üretim Vadisi yapılmadı.4) Kadıköy Yaratıcı Endüstri Merkezi yapılmadı.5) Esenler Teknokent yapılmadı.6) İstanbul Kadın Emeği Ofisi yapılmadı.1) Konutlara yüzde 50 indirimli su yapılmadı.2) Beyaz eşya mobilya çarşısı yapılmadı.1) Merkez mahalle uygulaması yapılmadı.2) Entegre ulaşım projesi yapılmadı.3) Konsept köy uygulamaları yapılmadı.1) İstanbul Turizm Master planı yapılmadı.2) İstanbul Turizm Atölyesi yapılmadı.3) Turizm stratejisi yapılmadı.4) Kültürel Rotalar Projesi yapılmadı.5) Yılda 100 bin yabancı öğrenci ile eğitim turizmi projesi yapılmadı.6) İstanbul Ulusal Gastronomi Merkezi yapılmadı.7) Festivaller kenti İstanbul projesi yapılmadı.8) Haliç Kültür Vadisi projesi yapılmadı.ULAŞIM1) Megabüs hattı yapılmadı.2) Dikey Finüküler ve para-transit hatlar yapılmadı.3) Akıllı ulaşım sistemi yapılmadı.4) İETT yolculuk süresinin azaltılması yapılmadı.5) Taksi kalite ve konforunun yükseltilmesi yapılmadı.6) 2 yeni otogar yapılmadı.7) Katılımcı Ulaşım Yönetim Planlanması yapılmadı.8) Şehir içi lojistik sistemi yapılmadı.9) Otopark strateji planı yapılmadı.10) 100 bin araçlık yeni kapalı otopark yapılmadı.11) Yaya ve bisiklet ulaşımı projesi yapılmadı.12) Sesiz yol projesi yapılmadı.KATILIMCI DEMOKRASİ1) Bölge koordinasyon masaları yapılmadı.2) Mahalle meclisleri yapılmadı.3) İstanbul Kent Konseyleri Birliği yapılmadı.4) Katılımcı İstanbul Belediyesi Mobil uygulaması yapılmadı.YERİNDENLİK1) Mahalle muhtarlık ve çözüm merkezleri yapılmadı.KENTSEL DÖNÜŞÜM1) Kentsel dönüşüm proje uygulamaları yapılmadı.SOSYAL KONUTLAR1) 10 bin sosyal konut yapılmadı.DEPREM1) 100 bin konut projesi yapılmadı.EJKOLOJİ, ÇEVRE VE İKLİM1) Isı adasına karşı yeşil koridorlar yapılmadı.2) Enerji kooperatifleri yapılmadı.3) Enerjide Verimli Dönüşüm Projesi yapılmadı.4) Otopark Güneş Enerji Santralleri Projesi yapılmadı.5) Gece Güneşi Projesi yapılmadı.6) Denizde rüzgar gülü yapılmadı.7) Atatürk Olimpiyat Enerji Arena Projesi yapılmadı.8) Yüzülebilir İstanbul Projesi yapılmadı.9) Marmara Denizi canlandırma çalışmaları yapılmadı.HAYVAN HAKLARI1) İBB Mahalle Hayvan Gönüllüleri yapılmadı.2) Hayvan sağlığı zabıtası yapılmadı.3) Rehabilitasyon merkezleri yapılmadı.4) Havyan hakları eğitimi yapılmadı.5) Hayvan Takibi Projesi yapılmadı.GELECEĞİN İSTANBUL'U1) Yüzde 40 az maliyetli kent aydınlatma projesi yapılmadı.2) İstanbul Hayal Fabrikası Projesi yapılmadı.3) Mimar Sensin uygulaması yapılmadı.4) Otonom-İst Projesi yapılmadı.5) Akıllı şehir projesi yapılmadı.6) İstanbul denizaltı yapılmadı.