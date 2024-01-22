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Gazze'de soykırım var! Ölü sayısı 25 bini geçti...

Gazze'deki sağlık bakanlığı, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 295'e yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 63 bin oldu.

Ekleme: 22.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Gazze'de soykırım var! Ölü sayısı 25 bini geçti...
7 Ekim tarihe masum kanı ile işlendi.

İsrail ordusu, bölgedeki zulmüne aralıksız olarak devam ediyor.

Gazze'de her geçen gün daha büyük bir saldırı gerçekleştiren İsrail, sivil, masum, kadın, çocuk dinlemeden vuruyor.

Bölgedeki bilanço her geçen gün biraz daha ağırlaşırken, ölü sayısı da katlanıyor.

Can kaybı 25 bini geçti

Ölü sayısının büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklara ait olması ise bir başka kaosun başlangıcı.

Gazze'de soykırım var! Ölü sayısı 25 bini geçti...

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki ölü sayısını güncelledi.

Gelen son bilgiye göre öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 295'e, yaralı sayısı ise 63 bine yükseldi.

Saldırılarda son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'de soykırım var! Ölü sayısı 25 bini geçti...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.
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