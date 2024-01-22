Ermeni yazar Nişanyan ezanı hedef aldı: İğrenç sözler!

Muhalif tutumuyla öne çıkan Ermeni yazar Sevan Nişanyan'ın ezanı hedef aldığı sözleri sosyal medyada tepki çekti.5 vakit ezan okunmasını taciz olarak nitelendiren Nişanyan "Bağıra bağıra hoparlörlerde okunan ezan kadar iğrenç bir saldırı yani bir tecavüz , bir tacizi bayağı böyle insanın mahrem yerlerine el atılması düzeyinde bir saldırı daha bilmiyorum ben" ifadelerini kullanmıştı.İğrenç sözlerini sürdüren Nişanyan, "Türkiye'de yaşamanın bence en korkunç boyutlarından biri budur. Bu bangır bangır bağıran hayvan gibi bağıran ezancılar" demişti.Öte yandan, 2013 yılında kişisel bloğunda yazdığı bir yazıda Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kamu davası açılan Sevan Nişanyan'a 13 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.