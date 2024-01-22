Emekliye zam bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek

Son Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37,57'nin üzerine yüzde 5 ek zam yapılacağını duyurmuştu.Ayrıca en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildiği açıklanmıştı.SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam ile birlikte zam oranının yüzde 42,60'a çıkartılması kararını içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen kanun teklifi, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.Teklifte, SSK ve Bağkur ekmeklilerinin zam oranı ve en düşük emekli maaşının yükseltilmesinin yanı sıra çalışma hayatını ilgilendiren başka iyileştirmeler de yer alıyor.Kanun teklifinde işverene asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılırken, sigorta primi desteğinin süresi de uzatılıyor.İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor.Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor.Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor.Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor.TBMM'de çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi görüşülürken liderler de grup kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek.Bundan sonraki aşamalarTeklif, bu haftada TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından, Genel Kurul oylamasına sunulacak ve kanun yasalaşacak. Resmi Gazete'de yayınlanınca da resmiyete kavuşmuş olacak.Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra ise zam farkları geriye dönük olarak emeklilerin maaşlara yansıtılacak.SSK ve Bağkur emeklilerin yeni maaşlarıKök maaşı 10 bin lira ve üzerindeki emeklilerin maaşı ise yüzde 42,60 zam birlikte şöyle olacak:Eski maaş / Yeni maaş10.000 lira / 14.260 lira10.250 lira / 14.616,5 lira10.500 lira / 14.973 lira10.750 lira / 15.329,5 lira11.000 lira / 15.686 lira11.250 lira / 16.042,5 lira11.500 lira / 16.399 lira11.750 lira / 16.755,5 lira12.000 lira / 17.112 lira12.250 lira / 17.468,5 lira12.500 lira / 17.825 lira12.750 lira / 18.181,5 lira13.000 lira / 18,538 lira13.250 lira / 18.894,5 lira13.500 lira / 19.251 lira13.750 lira / 19.607,5 lira14.000 lira / 19.964 lira14.250 lira / 20.320,5 lira14.500 lira / 20.662,5 lira14.750 lira / 21.033,5 lira15.000 lira / 21.390 lira15.250 lira / 21.746,5 lira15.500 lira / 22.103 lira15.750 lira / 22.459,5 lira16.000 lira / 22.816 lira16.250 lira / 23.172,5 lira16.500 lira / 23.529 lira16.750 lira / 23.885,5 lira17.000 lira / 24.242 lira17.250 lira / 24,598,5 lira17.500 lira / 24.955 lira17.750 lira / 25.311,5 lira18.000 lira / 25.668 lira18.250 lira / 26.025,5 lira18.500 lira / 26.381 lira18.750 lira / 26.737,5 lira19.000 lira / 27.094 lira19.250 lira / 27.450,5 lira19.500 lira / 27.807 lira19.750 lira / 28.163,5 lira20.000 lira / 28.520 lira20.250 lira / 28.250 lira20.500 lira / 29.233 lira20.750 lira / 29.589,5 lira21.000 lira / 29.946 lira21.250 lira / 30,302,5 lira21.500 lira / 30.659 lira21.750 lira / 31.015,5 lira22.000 lira / 31.372 lira22.250 lira / 31.728,5 lira22.500 lira / 32.085 lira22.750 lira / 32.441,5 lira23.000 lira / 32.798 lira23.250 lira / 33.154,5 lira23.500 lira / 33.511 lira23.750 lira / 33.867,5 lira24.000 lira / 34.224 lira24.250 lira / 34.480,5 lira24.500 lira / 34.937 lira24.750 lira / 35.293,5 lira25.000 lira / 35.650 lira25.250 lira / 36.006,5 lira25.500 lira / 36.363 lira25.750 lira / 36.719,5 lira26.000 lira / 37.076 lira26.250 lira / 37.432,5 lira26.500 lira / 37.789 lira26.750 lira / 38.145,5 lira27.000 lira / 38.502 lira27.250 lira / 38,858,5 lira27.500 lira / 39.215 lira27.750 lira / 39.571,5 lira28.000 lira / 39.928 lira28.250 lira / 40.284,5 lira28.500 lira / 40.641 lira28.750 lira / 40.997,5 lira29.000 lira / 41,354 lira29.250 lira / 41.710,5 lira29.500 lira / 42.067 lira29.750 lira / 42.423,5 lira30.000 lira / 42.780 lira