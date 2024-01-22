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Elektrik faturasının 3’te 2’sini devlet ödüyor

Hükümet, geçen yıl enerjide uyguladığı destek politikaları ile vatandaşın yaklaşık 400 milyar TL’lik faturasını üstlendi. 900 TL’lik elektrik faturasının 600 TL’si, Hazine’den karşılanıyor

Elektrik faturasının 3’te 2’sini devlet ödüyor
Ekleme: 22.01.2024 - 09:16 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Elektrik faturasının 3’te 2’sini devlet ödüyor
Hükümet geçtiğimiz yıl enerjide uyguladığı destek politikaları ile vatandaşın yaklaşık 400 milyar TL'lik faturasını Hazine'den karşılarken, destekleme mekanizması bu yıl da devam ediyor. Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, devletin üretim maliyetlerinin çok altında bir fiyatla elektriği vatandaşa sunduğunu belirterek, "Devlet şu anda vatandaşın faturasının 3'te 2'sini kendisi karşılıyor. Yani vatandaşın tükettiği elektriğin maliyeti 900 TL ise bunun 600 TL'sini devlet bütçesinden karşılıyor, vatandaşa 300 TL fatura kesiyor" dedi. Eskiçırak, Cengiz Enerji'nin rüzgâr enerji santrali (RES) ve güneş enerji santralinden (GES) oluşan Sinop'taki Hamsi Hibrit Enerji Santrali'nde bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Şirketlerinin devam eden ve tamamlanan yatırımlarının toplam gücünün 4 bin 937 megawatt olduğunu ve portföylerinin yüzde 60'ını yenilenebilir enerjinin oluşturduğunu anlatan Eskiçırak, şu anda 2 bin 800 megawatt olan güneş, rüzgâr ve sudan oluşan yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimlerini önümüzdeki birkaç yıl içinde 3 bin 900 megawatta çıkaracaklarını belirtti. Grubun sanayi tesislerinin iç tüketimine yönelik yatırımlar da gerçekleştirdiklerini anlatan Eskiçırak, yenilenebilir enerji üretiminin yanı sıra Karabiga'da bin 320 megawattlık termik santrali, Samsun'da 610 megawattlık doğal gaz çevrim santrali, Konya ve Mardin'de 61 megawattlık kojenerasyon santrallerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Elektrik faturasının 3’te 2’sini devlet ödüyor

GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN RADAR GELİYOR
ŞİRKET olarak Edirne Gökçetepe'de kuracakları RES pro-projesiyle Türkiye'de ilk olacak bir tek- jesiyle teknoloji üzerine çalıştıklarını anlatan noloji Eskiçırak, "RES'lerde kullanıla-kullanılacak radar ve optik teknolojinin kuş cak hareketlerini tespit etmesini sağ-sağlayacağız. 10 kilometre uzaklıkta layacağız. kuşları tespit yeteneğine sahip kuş radarları gece gündüz çalışabilir-çalışabilirken, ilk aşamada ses dalgaları ara-ken, aracılığıyla kuşlar tehlikeli bölgenin cılığıyla dışına yönlendiriliyor. İkinci aşama- aşamada ise tespit edilen kuşların rota-da rotalarına bağlı olarak otomatik olarak larına türbinler durduruluyor" dedi.

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