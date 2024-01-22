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Denizde can pazarı! Ali Yerlikaya paylaştı: 7 mürettebatın tahliyesi edildiği anlar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erdek açıklarında sürüklenen gemideki mürettebatın kurtarıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 22.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Denizde can pazarı! Ali Yerlikaya paylaştı: 7 mürettebatın tahliyesi edildiği anlar...Balıkesir'in Erdek açıklarında korku dolu anlar yaşandı.

Sabah saatlerinde 7 mürettebatlı 40 metre uzunluğundaki “MV Sicilia” isimli yük gemisinde motor arızası yaşandı.

Açık denizde sürüklenen geminin imdadına Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

Acil durum sinyali verilmesinin üzerine ekipler helikopterli kurtarma çalışması başlattı.

Ekibin kurtarıldığı anları paylaştı

Tüm ekibinin başarılı bir şekilde kurtarıldığı anları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

“MV Sicilia” isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı.

“Acil Durum” sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40'ta başlatıldı.

Denizde can pazarı! Ali Yerlikaya paylaştı: 7 mürettebatın tahliyesi edildiği anlar...

'7 mürettebat da kurtarıldı'

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı.

Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle.
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