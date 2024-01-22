Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüşüyor...

Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor.Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan 'İlk İnsanlı Uzay Misyonu' kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. Bu kapsamda ilk bağlantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:(İlk Türk Astronot Gezeravcı'ya) Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum.Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun.Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık.