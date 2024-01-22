CHP’nin ittifak ortağı DEM’den küstah sözler! Terör örgütü elebaşı Öcalan vurgusu yaparak tehditler savurdu…

CHP'de genel başkan değişti, ancak partinin misyonunda değişen bir şey olmadı. Özgür Özel, kurultayda terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi, Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp 'Pişman değilim' dedi. Göreve gelir gelmez de DEM yani HEDEP'in kapısına gitti. Seçimlerde ittifak yapmayı talep etti. DEM yetkililerini kırmızı halılarla karşıladı. DEM'le ilan edilen "açık ve şeffaf" görüşme DEM'i öyle bir palazlandırdı ki...Özel'in yol arkadaşı DEM'den peş peşe küstah açıklamalar geldi. DEM Parti/HDP Sözcüsü Ayşegül Doğan; "Türkiye'nin kaderi (Terör örgütü elebaşı) Öcalan'ın konuşmasına bağlı. Öcalan'ın konuşmasından korkuyorlar." şeklindeki sözlerine tepki yağdı.

Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HEDEP yani yeni ismi DEM Partisi'yle kol kola girdi. Kurultayda bile terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özgür Özel, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti. Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öptü ve 'pişman değilim' bile dedi.Yerel seçimlerde ittifak kurmak için PKK'nin siyasi kanadı DEM'in kapısına gitti. İşte CHP'nin yol arkadaşı DEM'den peş peşe terör örgütü elebaşı Öcalan mesajları geldiÖte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Partili yöneticilerini Genel Merkez binası girişinde kırmızı halıyla karşılaması dikkatlerden kaçmadı.DEM Parti/HDP Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü elebaşı Öcalan vurgusu yaparak tehditler savurdu. Doğan; 'Yalnızca bizim kaderimiz Öcalan'a bağlı değil. Sadece bizim değil, Türkiye'nin kaderi Öcalan'ın konuşmasına, diyalog kanallarının açılmasına, çatışmanın bitmesine, silahların susmasına bağlı' şeklindeki sözlerine tepki yağdı.Geçtiğimiz günlerde Terör örgütü PKK'nın kanalına konuşan DEM Parti'nin Eş Genel Başkan yardımcısı Tayip Temel. 11 Ocak'ta gerçekleşen DEM Parti - CHP görüşmesindeki asıl gündemin teröristbaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyledi.Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel 'Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk' dedi