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CHP’li başkandan işçiye ayrımcılık! 65 çalışana yüzde yüz, 490 çalışana yüzde 40

Bursa'nın Mudanya İlçesinde 10 yıldır Belediye Başkanlığı yapan Hayri Türkyılmaz, kadrolu işçilere yüzde 100 zam yapıldığını duyurdu. Ancak belediyede sadece 65 kişinin kadrolu olduğu 490 kişinin ise belediye şirketi üzerinden çalıştığı ortaya çıktı. 490 çalışanın zam oranı ise 39.6'da kaldı.

CHP’li başkandan işçiye ayrımcılık! 65 çalışana yüzde yüz, 490 çalışana yüzde 40
Ekleme: 21.01.2024 - 09:16 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
CHP’li başkandan işçiye ayrımcılık! 65 çalışana yüzde yüz, 490 çalışana yüzde 40
Mudanya'da 2014 yılından bu yana belediye başkanlığı yapan ve söz verdiği onlarca projeyi hayata geçiremeyen CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yerel seçimlere sayılı günler kala çareyi yine algı siyasetinde buldu.

Önceki gün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Türkyılmaz, belediyenin kadrolu işçilerine yüzde 100 zam yapıldığını duyurdu.

'Artan enflasyon karşısında işçilerimizin haklarını koruyacağız' diyen Türkyılmaz, 'En düşük işçi maaşımız 35 bin TL oldu' dedi.

555 ÇALIŞANDAN KADROLU İŞÇİ SAYISI SADECE 65

Ancak belediyedeki kadrolu işçi sayısının sadece 65 kişi olduğu ortaya çıktı. Bu 65 işçinin maaşına yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Belediye şirketi MUDBEL üzerinden çalışan sayısının ise 490 kişi olduğu anlaşıldı. Bu işçilerin ise son 6 aylık enflasyon farkı ve +2 puan, zam alacağı öğrenildi.

Mudanya Belediyesi Memleket Partili Meclis üyesi Mehmet Er, 'Lafa gelince emekten halktan bahseden Türkyılmaz yine algıya başvurdu.

Belediye Personel A.Ş üzerinden çalışan 490 işçiye 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.6 ve ilave olarak +2 yani yüzde 39.6 oranında zam yapıldı.

Bu da en düşük işçinin maaşının yaklaşık 22 Bin TL olması demek. Hani nerede 35 Bin TL? Sıra icraata gelince algı siyasetine soyunuyorlar' dedi.
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