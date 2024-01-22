Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.01 oranında düşüşle 7996 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.01 oranında düşüşle 7996 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.57 oranında düşüşle 9592 puan, sanayi endeksi yüzde 0.10 oranında artışla 11952 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.57 oranında düşüşle 9592 puan, sanayi endeksi yüzde 0.10 oranında artışla 11952 puan seviyesinde hareket ediyor.