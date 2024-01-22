  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bebek katili İsrail’in yalanları bir kez daha ifşa oldu! Hamas iddiasını İsrail basını çürüttü

Gazze katliamını başlattığı 7 Ekim tarihinden bu yana yarısı kadın, çocuk ve bebek olmak üzere 25 bin sivili öldüren İsrail ordusu, bir yandan da suçu Hamas'a atmaya devam ediyor. Kendi vatandaşlarını ve esirlerini bile bile öldürdüğü ortaya çıkan İsrail'in bir yalanı daha çöktü.

Bebek katili İsrail’in yalanları bir kez daha ifşa oldu! Hamas iddiasını İsrail basını çürüttü
Ekleme: 22.01.2024 - 14:19 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Bebek katili İsrail’in yalanları bir kez daha ifşa oldu! Hamas iddiasını İsrail basını çürüttü
İsrail ordusunda yarbay olan Guy Basson'un 7 Ekim saldırılarında Hamas tarafından 'katledilmiş 8 bebek ve Holokost'tan kurtulmuş bir kadının cesedini' gördüğü iddiasını yerleşim yeri sakinleri yalanladı.

Bebek katili İsrail’in yalanları bir kez daha ifşa oldu! Hamas iddiasını İsrail basını çürüttü

HAMAS'IN BEBEKLERİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli Kanal 14 televizyonuna konuşan Yarbay Guy Basson'un 7 Ekim saldırılarında Hamas'ın Be'eri yerleşim biriminde 8 bebeği ve Genia adındaki Holokost'tan kurtulmuş kadını öldürdüğüne ilişkin iddiaları asılsız çıktı.

8 bebeğin yerleşim biriminin kreşinde katledildiğini iddia eden Basson, muhabirin kendisine yönelttiği 'İçeride çocukları gördünüz mü?' sorusu üzerine 'Bir ev. Sekiz bebek, sekiz ölü bebek.' yanıtını verdi. Yarbay Basson, Be'eri'de hafızasına kazınan bir diğer görüntünün, Auschwitz toplama kampından kurtulduğunu öne sürdüğü Genia isimli yaşlı kadının cansız bedeni olduğunu iddia etti. Basson, 'Auschwitz'te Holokost'u atlattı ancak sonunda Kibbutz Be'eri'de öldü.' dedi.

Bebek katili İsrail’in yalanları bir kez daha ifşa oldu! Hamas iddiasını İsrail basını çürüttü

YALANLAMA GELDİ

Yarbay Basson'un iddialarını reddeden Be'eri yerleşim birimi yönetimi sözcüsü, sekiz bebeğin ve Holokost'tan kurtulan Genia ismindeki Be'eri sakininin öldürülmesi gibi bir olayın yaşanmadığının altını çizdi.

Haberde, söz konusu yerleşim biriminde Genia isminde birinin yaşamadığı kaydedilirken 7 Ekim saldırılarında Be'eri'de yaşamını yitirenlerden hiçbirinin Holokost geçmişinin olmadığı vurgulandı. Ayrıca, bugüne kadar ne Be'eri'de ne de diğer yerleşim birimlerinde çocukların topluca öldürüldüğüne dair bir vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Bebek katili İsrail’in yalanları bir kez daha ifşa oldu! Hamas iddiasını İsrail basını çürüttü

'BİRİLERİ KIRILDIYSA ÖZÜR DİLERİZ'

İsrailli yarbayın iddialarının yankı bulmasının ardından teyit için ordunun basın birimine çok sayıda soru ulaştı. Bunun üzerine İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Yarbay Basson'un asılsız olduğu anlaşılan iddialarının araştırılacağını belirtti.

Hagari, 'Gerçek olmayan bir şeyi anlatmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer birileri kırıldıysa özür dileriz.' dedi. Olaya ilişkin yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılacağını dile getiren Hagari, basına konuşan bütün komutanların bu hususta bilgilendirileceğini söyledi. Kanal 14 ise asılsız habere ilişkin soruları cevapsız bıraktı, röportaj videosunun kanalın sosyal medya hesaplarında halen dolaşımda olduğu görülüyor.

Bebek katili İsrail’in yalanları bir kez daha ifşa oldu! Hamas iddiasını İsrail basını çürüttü

HER İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

İsrail ordusu mensupları, daha önce de Be'eri yerleşim biriminde bebek ve çocukların öldürüldüğüne ilişkin yalan beyanlarda bulunmuştu.

Ultra Ortodoks eğilimli Kikar Hashabbat haber sitesine konuşan İsrailli harekat subayı Yaron Buskila, 7 Ekim'deki saldırıda 'bebek ve çocukların öldürülüp çamaşır ipine asıldığı' yalanını anlatmış ancak olayın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüşüyor...
AK Parti’de iki önemli toplantı! Yeniden Refah ve BBP ile ittifak görüşmesi yapılacak
Özgür Özel'den DEM'le ortak ağız: Tunceli'ye 'Dersim' dedi!
Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı çıkışıyla ilgili DEM Parti'den ilk açıklama geldi
Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan yeni edepsizlik!
Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla basan şüphelinin cezası belli oldu!
Türkiye'nin denizcilikteki atılımları, Yunanistan'da gündem oldu: Hızlı ilerliyorlar
CHP'nin elinde İETT'nin 5 yıllık raporu: İmamoğlu sınıfta kaldı
Göreve geldiğinde 'sözünü tutmayanı sandıkta gönderin' diyen İmamoğlu'nun karnesi: Vaatlerinin yüzde 73'ünü yapmadı!
Bebek katili İsrail’in yalanları bir kez daha ifşa oldu! Hamas iddiasını İsrail basını çürüttü
Yerel seçime adım adım: MHP'nin sloganı belli oldu
TIME dergisinden çarpıcı araştırma! İsrail’e destek birer birer azaldı: Katillerin yanında bir tek ABD kaldı!
Terör devleti resmen tutuştu! İsrail basınından soykırıma karşı ekonomik yaptırım iddiası: Türkiye ihracat listesinden çıkaracak
İsrail'den Gazze'ye kanlı saldırı: 13 sivili katlettiler
Senato adayından itiraf: ABD Kongresi İsrail lobisinin kontrolünde!
Başkan Erdoğan'ın açtığı ilk şehir hastanesi 15 milyon hastaya şifa oldu
Ermeni yazar Nişanyan ezanı hedef aldı: İğrenç sözler!
MİT MOSSAD'ı böyle avladı! Casusluk operasyonunda yeni detaylar: Para ağı deşifre oldu
Emekliye zam bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek
Uzaydan Türkiye'yi izleyecek! İşte Alper Gezeravcı’nın 14 günlük programı: İlk görüşme Başkan Erdoğan ile…
Araç sahipleri dikkat... İçişleri Bakanlığı uyardı: 32 bin 170 TL para cezası var

Araç sahipleri dikkat... İçişleri Bakanlığı uyardı: 32 bin 170 TL para cezası var

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Uygulama 81 ili kapsıyor: Bu sistemle dünyaya örnek olabiliriz

Uygulama 81 ili kapsıyor: Bu sistemle dünyaya örnek olabiliriz

26 Ocak saat 18.00'den sonra hesabınıza bakın! Paralar TC kimlik numarasına göre yatırılacak

26 Ocak saat 18.00'den sonra hesabınıza bakın! Paralar TC kimlik numarasına göre yatırılacak

Sakın yapmayın! Kimse bilmiyor: Doğal gaz faturasını işte bu neden şişiriyor

Sakın yapmayın! Kimse bilmiyor: Doğal gaz faturasını işte bu neden şişiriyor

Bahçelerine milyarlar yağdı! Zenginlik kapılarını böyle çaldı…

Bahçelerine milyarlar yağdı! Zenginlik kapılarını böyle çaldı…