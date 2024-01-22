Bebek katili İsrail’in yalanları bir kez daha ifşa oldu! Hamas iddiasını İsrail basını çürüttü

İsrail ordusunda yarbay olan Guy Basson'un 7 Ekim saldırılarında Hamas tarafından 'katledilmiş 8 bebek ve Holokost'tan kurtulmuş bir kadının cesedini' gördüğü iddiasını yerleşim yeri sakinleri yalanladı.Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli Kanal 14 televizyonuna konuşan Yarbay Guy Basson'un 7 Ekim saldırılarında Hamas'ın Be'eri yerleşim biriminde 8 bebeği ve Genia adındaki Holokost'tan kurtulmuş kadını öldürdüğüne ilişkin iddiaları asılsız çıktı.8 bebeğin yerleşim biriminin kreşinde katledildiğini iddia eden Basson, muhabirin kendisine yönelttiği 'İçeride çocukları gördünüz mü?' sorusu üzerine 'Bir ev. Sekiz bebek, sekiz ölü bebek.' yanıtını verdi. Yarbay Basson, Be'eri'de hafızasına kazınan bir diğer görüntünün, Auschwitz toplama kampından kurtulduğunu öne sürdüğü Genia isimli yaşlı kadının cansız bedeni olduğunu iddia etti. Basson, 'Auschwitz'te Holokost'u atlattı ancak sonunda Kibbutz Be'eri'de öldü.' dedi.Yarbay Basson'un iddialarını reddeden Be'eri yerleşim birimi yönetimi sözcüsü, sekiz bebeğin ve Holokost'tan kurtulan Genia ismindeki Be'eri sakininin öldürülmesi gibi bir olayın yaşanmadığının altını çizdi.Haberde, söz konusu yerleşim biriminde Genia isminde birinin yaşamadığı kaydedilirken 7 Ekim saldırılarında Be'eri'de yaşamını yitirenlerden hiçbirinin Holokost geçmişinin olmadığı vurgulandı. Ayrıca, bugüne kadar ne Be'eri'de ne de diğer yerleşim birimlerinde çocukların topluca öldürüldüğüne dair bir vakaya rastlanmadığı bildirildi.İsrailli yarbayın iddialarının yankı bulmasının ardından teyit için ordunun basın birimine çok sayıda soru ulaştı. Bunun üzerine İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Yarbay Basson'un asılsız olduğu anlaşılan iddialarının araştırılacağını belirtti.Hagari, 'Gerçek olmayan bir şeyi anlatmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer birileri kırıldıysa özür dileriz.' dedi. Olaya ilişkin yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılacağını dile getiren Hagari, basına konuşan bütün komutanların bu hususta bilgilendirileceğini söyledi. Kanal 14 ise asılsız habere ilişkin soruları cevapsız bıraktı, röportaj videosunun kanalın sosyal medya hesaplarında halen dolaşımda olduğu görülüyor.İsrail ordusu mensupları, daha önce de Be'eri yerleşim biriminde bebek ve çocukların öldürüldüğüne ilişkin yalan beyanlarda bulunmuştu.Ultra Ortodoks eğilimli Kikar Hashabbat haber sitesine konuşan İsrailli harekat subayı Yaron Buskila, 7 Ekim'deki saldırıda 'bebek ve çocukların öldürülüp çamaşır ipine asıldığı' yalanını anlatmış ancak olayın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.