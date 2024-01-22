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Bahçelerine milyarlar yağdı! Zenginlik kapılarını böyle çaldı…

Almanya’da yaşayan Türk ailesinin bahçesine resmen servet değerinde taşlar yağdı. Almanlar bu Türk aileyi konuşuyor…

Ekleme: 22.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Bahçelerine milyarlar yağdı! Zenginlik kapılarını böyle çaldı…
Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Elmshorn kentinde yaşayan Şahin ailesi bahçesine miyarlar yağdı.

Şahin ailesi bahçelerine düşen göktaşı sayesinde ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Bahçelerine düşen bu servet 4 milyar TL değerinde.

Her şeyden habersiz…

Ailenin babası Mahmut Şahin, kızı ve eşinin 25 Nisan'da bahçede oturdukları sırada büyük bir patlama sesi duyduklarını söyledi. Bir anda oluşan yüksek sesin gaz patlatması olduğunu düşündüklerini ifade eden Şahin ailesi bahçelerini araştırdıklarında ise devasa bir çukur keşfettiler.

Mahmut Şahin bahçelerinde oluşan çukuru fark etmelerinin hemen ardından itfaiyeye haber verdiklerini belirttiği açıklamasında, “İlk başta bahçedeki deliğin gaz kaçağından veya kimyasal reaksiyondan kaynaklandığını düşündük ve itfaiyeye haber verdik.

Bahçelerine milyarlar yağdı! Zenginlik kapılarını böyle çaldı…

Göktaşı olduğunu düşünmedik. Kızlarım mıktanısla test yapılmasını istedi. Çünkü göktaşının çarpmanın etkisiyle saatler sonrasında bile manyetik alan yaydıklarını biliyorlarmış. Normal kaya ya da taşlarda böyle olmuyor” dedi.

Kasada saklıyorlar…

Şahin, kendileri için büyük bir şans olan göktaşı hakkında şunları söyledi: “Hem telefon hem de yüz yüze birçok teklif aldım. Hem yurt içinden hem de yurt dışından bana ulaştılar. Şu anda en yüksek teklif 200 bin euro civarında... İlk aşamada beklemeyi düşünüyoruz. Bu büyük serveti büyük bir kasada güvenli bir şekilde saklıyoruz.”

Bahçelerine milyarlar yağdı! Zenginlik kapılarını böyle çaldı…

O bir ilk…

Ayrıca, Meteore Çalışma Grubu'ndan Carsten Jonas, göktaşının Schleswig-Holstein bölgesine düşen en büyük göktaşı olduğunu ifade etti. Ağırlığı 3.7 kilogram olan göktaşının uzaydaki toplam ağırlığının 100 kilogramdan fazla ve yaklaşık 4.5 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.
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