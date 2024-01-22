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Araç sahiplerine müjde: O bankadan MTV taksitleri için özel kampanya! Hesabınız varsa fırsat sizin…

MTV’nin ilk taksidini ödeyecek olanlar için o bankadan sürpriz bir kampanya geldi. Banka kendi müşterilerini kapsayacak o özel fırsatı sundu. İşte, o bankada hesabı olanlar için MTV fırsatı…

Ekleme: 22.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Araç sahiplerine müjde: O bankadan MTV taksitleri için özel kampanya! Hesabınız varsa fırsat sizin…
Tüm araç sahiplerinin ödeme zorunluluğunun olduğu MTV yeni yıla girilmesiyle birlikte tutarları yenilendi. 2 taksit şekilde ödeme imkanı sunulan MTV için yeni bir ödeme olanağı tanındı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için Ziraat Bankası tarafından araç sahiplerini sevindirecek bir kampanya tanıtıldı. Bu kampanya ile MTV tutarı 4 taksit ile ödenebilecek. Yükselen MTV karşısında bu kampanya araç sahipleri için soluk aldıracak nitelikte oldu.

İşte, MTV kampanyası detayları…

Ziraat Bankası'nın uygulayacağı bu promosyon 1 Ocak- 5 Şubat arası yapılan işlemler için geçerli olacak. Tek şart ise banka müşterisi olmak.

Belirtilen tarihlerde Bankkart ve Bankkart'ı Ziraat Mobil üzerinden kullanarak, internet şubelerden, ATM'lerden, MTV taksitli ödeme yapmak için Başak kartınızın kredi kartı özelliğini kullanırsanız MTV ödemenizi 4 taksitle gerçekleştirebileceksiniz.

Ana kartınızla, ona bağlı ek kartlarınızla veya sanal kartlarınızla Motorlu taşı Vergisini ödemeniz durumunda kampanyadan yararlanabilinir. Bankkart banka kartı özelliği olan Bankkart Free ve Bankkart Business ürünleriyle yapılan ödemeler kampanyaya dahil değildir.
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