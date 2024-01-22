Araç sahipleri dikkat... İçişleri Bakanlığı uyardı: 32 bin 170 TL para cezası var

Taşıt plakalarındaki mevcut özelliklere ek olarak il kodu ile harf grubu arasına karekod yerleştirme uygulaması başladı. Sahte ya da APP plaka kullanmaya devam edenlere 32 bin 170 TL para cezası uygulanacak. İşte detaylar..1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunması zorunludurEğer sahte veya APP plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun plakaları kullanmaya geçmelisiniz. Çünkü, sahte ve APP plaka kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur.APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir.Trafik sorunlarının çözümü, trafik kurallarına uyumla sağlanır, lütfen TRAFİK KURALLARINA UYALIM.