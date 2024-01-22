Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın alıcıları, güncel durumu merak ediyor: Geçen hafta sonunda yükselişe geçen gram altın, 1.946 TL'den çıkarak tekrar 1.968 TL'ye yükseldi. İşte, 22 Ocak 2024 Pazartesi altın fiyatları.
22 Ocak Pazartesi günü, gram altın 1.968 TL'den, çeyrek altın ise 3.149 TL'den işlem görmeye başladı. Geçen haftaki düşüşü durdurarak, altın fiyatları yükselişe geçti.
Gram Altın Fiyatları
Alış: 1.968,57 TL
Satış: 1.968,87 TL
Altın/Ons Fiyatı
Alış: 2.029,60 TL
Satış: 2.029,94 TL
Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 3.149,72 TL
Satış: 3.219,11 TL
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 12.598,86 TL
Satış: 12.837,05 TL
Yarım Altın Fiyatı
Alış: 6.279,74 TL
Satış: 6.438,21 TL
ZİYNET Altın Fiyatı
Alış: 12.598,86 TL
Satış: 12.837,05 TL
ATA Altın Fiyatı
Alış: 13.636,89 TL
Satış: 13.976,21 TL
14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı
Alış: 1.090,16 TL
Satış: 1.476,66 TL
22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı
Alış: 1.867,01 TL
Satış: 1.983,20 TL
Gram Altın Fiyatları
Alış: 1.968,57 TL
Satış: 1.968,87 TL
Altın/Ons Fiyatı
Alış: 2.029,60 TL
Satış: 2.029,94 TL
Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 3.149,72 TL
Satış: 3.219,11 TL
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 12.598,86 TL
Satış: 12.837,05 TL
Yarım Altın Fiyatı
Alış: 6.279,74 TL
Satış: 6.438,21 TL
ZİYNET Altın Fiyatı
Alış: 12.598,86 TL
Satış: 12.837,05 TL
ATA Altın Fiyatı
Alış: 13.636,89 TL
Satış: 13.976,21 TL
14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı
Alış: 1.090,16 TL
Satış: 1.476,66 TL
22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı
Alış: 1.867,01 TL
Satış: 1.983,20 TL