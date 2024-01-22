AK Parti'de kadrolar tamamlanıyor! Gözler Ankara ve İzmir adaylarına çevrildi

İstanbul ilçe adaylarının açıklanmasıyla birlikte gözler İzmir ve başkent Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. Bu kapsamda parti yönetimi Ankara ve İzmir ilçe aday tanıtımına özel lansman hazırlayacak.Yerel seçimlerde 74 ilde aday çıkaracak olan AK Parti tüm il adaylarını kamuoyu ile tanıştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, 'Kimi şehirlere bizzat giderek, kimi şehirlerimizde ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek, ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız' ifadelerini kullanmıştı.Bu kapsamda Yalova ve İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıkladı. Genel merkezde ilçe adayları için kapsamlı çalışma yapıldı. Mevcut başkanların 5 yıllık karnesi masaya yatırıldı. Vatandaşın memnuniyet anketleri göz önüne alındı, teşkilatın görüşlerine de yer verildi.Milletvekillerinin de kanaatleri değerlendirilerek, koordinatör vekillerin değerlendirmeleri de baz alınarak titiz bir çalışma yapıldı. Özellikle Ankara'da bazı ilçe adaylarının başka ilçelerde görevlendirilmesi gündeme geldi.Gözler Ankara ve İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. İzmir ve Ankara'nın ilçe adaylarının ne zaman kamuoyu ile paylaşılacağı önümüzdeki günlerde ilan edilecek. İki metropol şehir için özel ilçe tanıtım toplantısı gerçekleştirilirecek.AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklanmasının ardından gözler partinin İstanbul'da izleyeceği kampanya sürecine çevrildi.İstanbul kampanyasının ana sloganı, 'Bizde başka bir aşk yok, sadece İstanbul' olacak. Aynı sloganı içeren bir şarkı da önümüzdeki dönemde meydanlarda AK Parti'nin seçim şarkısı olarak kullanılacak. Ayrıca 'Yeniden İstanbul', 'Kendini değil kentini düşünen başkan', 'Şöhreti değil şehri düşünen başkan' söylemleri de meydanlarda ve paylaşımlarda dile getirilecek.Seçmen için 'umut veren' kampanya formülü arayışında olan AK Parti, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında 'polemikçi değil icraatçı' aday profilini öne çıkarmayı hedefliyor.Murat Kurum, önümüzdeki günlerde kendi seçim kampanyasını İstanbullu seçmenle paylaşacak. Adaylığının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilmesinin hemen ardından Murat Kurum ve ekibi saha çalışmalarını başlattı.Genel merkezden milletvekillerine, ilçe başkanlarından kadın ve gençlik kollarına ve mahalle teşkilatlarına kadar sıkı bir çalışma yürütülüyor. Teşkilat genel merkez ilçe belediyeleri ve milletvekilleri ile metropol birliği sağlanıyor.