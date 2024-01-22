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AK Parti’de iki önemli toplantı! Yeniden Refah ve BBP ile ittifak görüşmesi yapılacak

Yerel seçim yaklaşırken, partilerin çalışmaları da sürüyor. AK Parti Genel Merkezi’nde bugün iki önemli görüşme var. AK Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle birer görüşme gerçekleştirecek.

AK Parti’de iki önemli toplantı! Yeniden Refah ve BBP ile ittifak görüşmesi yapılacak
Ekleme: 22.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
AK Parti’de iki önemli toplantı! Yeniden Refah ve BBP ile ittifak görüşmesi yapılacak
Yerel seçim takvimi işliyor...

Adayların büyük bir kısmı belirlendi.

31 Mart yaklaşırken, sahadaki çalışmalar da hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün AK Parti Genel Merkezi'nde yerel seçim mesaisi yapacak.

Partinin üst kurulu ile bir toplantı yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Van ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu şehirlerin ilçe belediye başkanlarının belirlenmesi için çalışması bekleniyor.

İttifak çalışması sürüyor

AK Parti'deki seçim çalışması bununla sınırlı değil.

Partide bugün akşam saatlerinde iki önemli görüşme gerçekleşecek.

İki partiyle görüşme yapılacak

AK Parti genel başkan yardımcıları saat 19.00'da Yeniden Refah Partisi heyetini kabul edecek.

Bu toplantının ardından saat 21.00'de Büyük Birlik Partisi heyetiyle görüşme yapılacak.

Yeniden Refah Partisi ile yapılacak görüşmede, İstanbul özelinde bir ittifak çalışması yapılıp yapılmayacağı masaya yatırılacak.

Büyük Birlik Partisi ile ise ilçeler özelinde ittifak çalışması görüşülecek.
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AK Parti’de iki önemli toplantı! Yeniden Refah ve BBP ile ittifak görüşmesi yapılacak
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